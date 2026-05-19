Аџић: Нека реагује међународна заједница и покаже да јој је стало

19.05.2026 13:54

градоначелник Градишке Зоран Аџић
Градоначелник Градишке Зоран Аџић позвао је међународну заједницу да реагује због неотварања новог Граничног прелаза и покаже да јој је стало до развоја БиХ.

"Случај новог моста и овог старог моста типична слика стања у БиХ. БиХ је земља случај, стално је случај до случаја, блокада до блокаде. Не можемо да схватимо да постоји појединац који блокира један град, једну Републику, други ентитет, једну државу. И сви ћуте. Дошли смо у позицију да трпе грађани у привредници читаве БиХ. Имао сам безброј позива, питају људи шта се догађаја. Питам одавдје међународну заједницу, а ту је кључ свега, ако не могу институције БиХ да се договоре, гдје је међународна заједница, гдје је ОХР, гдје су да дођу овдје и кажу мост је отворен. Имамо мост фантом, који постоји, а не постоји", каже Аџић.

Он подсјећа да сви приступни путеви имају дозволе и да је све спремно за отварање, али да читав процес блокира један човјек.

"Ако је стало међународној заједници до развоја и напретка БиХ, ово је главна капија БиХ према ЕУ и она је затворена. Градишка је тренутно слијепо цријево. Заустављен је промет роба и услуга који су били доступни једино на овом граничном прелазу. И сви ћуте и слушају Зијада. Овдје је у питању међународна заједница и да јасно каже да ли јој је стало до развоја и Градишке и БиХ, или су и они дио блокатора који блокирају развој", рекао је Аџић.

