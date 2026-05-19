"Хитно ставити у функцију гранични прелаз Градишка ради заштите привреде"

Аутор:АТВ
Коментари:1
Из Спољнотрговинске коморе БиХ захтијевају од надлежних институција БиХ да без одлагања координишу хитне активности и донесу неопходне одлуке како би нови Гранични прелаз Градишка био стављен у функцију у најкраћем могућем року као мјера од стратешког значаја за економску стабилност и несметано одвијање спољнотрговинског промета БиХ.
"Увјерени смо да заштита привреде, очување радних мјеста и осигурање несметаног протока робе морају бити приоритет свих надлежних институција, посебно у околностима које захтијевају хитну и одлучну реакцију", саопштено је из Спољнотрговинске коморе БиХ.
Управни одбор Спољнотрговинске коморе БиХ упутио је допис надлежним институцијама за хитно и приоритетно предузимање свих неопходних активности ради стављања у функцију Граничног прелаза Градишка, након данашњег потпуног прекида саобраћаја због урушавања постојеће инфраструктуре, чиме је озбиљно угрожен један од најважнијих путних и логистичких праваца БиХ.
Из Коморе подсјећају на значај Граничног прелаза Градишка преко којег се извози више од 90 одсто све робе која подлијеже фитосанитарној контроли.
"Сходно томе свако отежавање извоза не утиче само на логистичку компоненту, већ директно пријети континуитету испорука, испуњењу уговорних обавеза, нарушавању репутације извозника на иностраним тржиштима и, посљедично, губицима у приходима и тржишном учешћу", наводи се у саопштењу.
Из Коморе истичу да посебно забрињава чињеница да БиХ располаже новоизграђеним мостом и новим граничним прелазом у Градишци, чије стављање у функцију још није реализовано због административних и процедуралних препрека, упркос вишегодишњим улагањима и очигледној потреби за његовим кориштењем.
"Тренутна ситуација додатно потврђује да више нема простора за институционална одгађања и пребацивање надлежности", наводе из Спољнотрговинске коморе БиХ, преноси Срна.
На мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
4 ч3
БиХ
4 ч0
БиХ
4 ч2
БиХ
4 ч7
Најновије
17
35
17
33
17
25
17
24
17
24
Тренутно на програму