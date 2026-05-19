Амиџић: Крњић је херој у ФБиХ, кажу, "не дај Зијо нека пливају" - е неће моћи!

Зијад Крњић је херој у ФБиХ. Кажу, "не дај Зијо, нека пливају преко ријеке", рекао је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић на конференцији након што је члан УО УИО БиХ опет блокирао отварање новог граничног прелаза у Градишци.
"Зијад је херој у ФБиХ. Кажу, "не дај Зијо нека пливају преко ријеке". Да ти кажем Зијо неће бити по твом, таман да ми направимо да ово буде гранични прелаз Републике Српске. Ово нема будућности. Каква Европа. Нас треба континентално премјестити у Африку, али би нас и тамо избацили", рекао је Амиџић.
Српска никада није блокирала ниједан пројекат у ФБиХ, каже Амиџић.
"Ја овдје кривим СДА јер је њихов експерт, јер не утичу на њега, али кривим и ову "Тројку" што га не смијени и не именују неког нормалног који није задојен мржњом и да се дозволи да се цијели процес транспорта роба и услуга одвија на најнормалнији. Па не прелазе овдје само Срби. Прелазе и Хрвати и Бошњаци. Ово је симболика да БиХ не може постојати", каже Амиџић.
Сазвали смо сједницу Савјета министара да се направи неки прави оквир, и ту су се Бошњаци изјаснили да не може, појашњава министар.
"И на крају хвала Крњићу јер је отклонио сваку заблуду да БиХ може постојати и какав би био положај Срба или Хрвата ако би Бошњаци о њима одлучивали. Људи, шта је ово? Оно је циркус. Катастрофа. За ово не постоји ријеч да можете објасните. За ово су криви, не Бошњаци, него муслимани у ФБиХ и странке које га подржавају. Некада сада дођу европски представници и причају о европским вриједностима", рекао је Амиџић.
Зијад Крњић опет је био једини који није био за то да се отвори нови гранични прелаз у Градишци након што је одржана хитна телефонска сједница УО УИО.
Подсјећамо, на мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде, због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.
Новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезују БиХ са ЕУ /Хрватска/ на најфреквентнијем путном правцу у земљи вриједности 100 милиона евра, спремни су за употребу још од децембра прошле године, али је члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање из ФБиХ Зијад Крњић више пута спријечио њихово отварање из искључиво политичких разлога.
Крњићева блокада проузроковала је велике економске губитке за Републику Српску и БиХ јер су путници и теретни саобраћај присиљени да користе већ преоптерећени стари прелаз.
Крњић већ пет пута није хтио дати сагласност за измјене интерних аката, неопходних за отварање новог граничног прелаза у Градишци.
