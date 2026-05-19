Амиџић: Крњић опет био против, он је један обични муслиман!

19.05.2026 13:36

Зијад Крњић опет је био једини који није био за то да се отвори нови гранични прелаз у Градишци, рекао је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић на конференцији за медије испред моста који се синоћ урушио.

"До 13 часова смо имали да се чланови УО УИО изјасне за отварање новог прелаза. Већина се изјаснила за, али се опет Зијад Крњић изјаснио против.

Ја не знам шта да вам каже, мислио сам рећи свашта, смиривали су ме. У ФБиХ живи доста Бошњака али и доста муслимана. Зијад Крњић је један муслиман који кажњава и српски и бошњачки и хрватски народ. Он да се пита ставио би нам жуте звијезде као Јеврејима у Другом свјетском рату. Јер овдје треба неко да погине да би се он одобровољио?

Може ли иједном нормалном човјеку на свијету стати у памет да човјек не жели да се отвори нови гранични прелаз, а то је засновано само на мржњи према Српској", рекао је Амиџић.

Амиџић каже да оно нико нормалан не може да објасни.

"Мост се руши, а он данас у 13:05 одговара да је против да се отвори гранични прелаз у који је уложено 102 милиона евра и прича о суживоту и јединственој БиХ. Он није Бошњак, он је један обични муслиман који мрзи Србе, али не само Србе него и Бошњаке и Хрвате.

Је л ово може ико нормалан да објасни? Прије него што сам отишао у Сарајево знао сам рећи да је Додик преоштар, али он је прелибералан. Ово је мјесто мржње политичког Сарајева према Српској и докаже да БиХ не може да функционише", каже Амиџић.

Подсјећамо, на мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде, због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.

Новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезују БиХ са ЕУ /Хрватска/ на најфреквентнијем путном правцу у земљи вриједности 100 милиона евра, спремни су за употребу још од децембра прошле године, али је члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање из ФБиХ Зијад Крњић више пута спријечио њихово отварање из искључиво политичких разлога.

Крњићева блокада проузроковала је велике економске губитке за Републику Српску и БиХ јер су путници и теретни саобраћај присиљени да користе већ преоптерећени стари прелаз.

Крњић већ пет пута није хтио дати сагласност за измјене интерних аката, неопходних за отварање новог граничног прелаза у Градишци.

