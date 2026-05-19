Зијад Крњић опет блокирао отварање новог граничног прелаза

19.05.2026 13:17

Фото: ATV

Зијад Крњић, члан Управног одбора УИО опет је блокирао отварање новог граничног прелаза у Градишци.

Наиме, на данашњој сједници Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ (УИО), која је заказана због урушавања ограде моста на тренутном граничном прелазу Градишка, приједлог да се да сагласност за отварање новоизграђеног ГП градишка опет није добио подршку.

Члан Управног одбора УИО Зијад Крњић опет није био за то да се отвори нови прелаз.

Крњић инсистира, као и у претходном периоду, да се прво усвоји одлука о расподјели прихода од ПДВ-а.

Министар финансија и трезора и члан УО УИО Срђан Амиџић инсистирао је да Управни одбор прво одлучује о отварању новог ГП Градишка, а потом, на новој сједници која би била пола сата касније, буде разматрано поравнање између ентитета. Супротно од тога, Крњић је инсистирао да се прво гласа о поравнању, а потом отварању новог ГП.

Подсјећамо, на мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде, због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.

Новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезују БиХ са ЕУ /Хрватска/ на најфреквентнијем путном правцу у земљи вриједности 100 милиона евра, спремни су за употребу још од децембра прошле године, али је члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање из ФБиХ Зијад Крњић више пута спријечио њихово отварање из искључиво политичких разлога.

Крњићева блокада проузроковала је велике економске губитке за Републику Српску и БиХ јер су путници и теретни саобраћај присиљени да користе већ преоптерећени стари прелаз.

Крњић већ пет пута није хтио дати сагласност за измјене интерних аката, неопходних за отварање новог граничног прелаза у Градишци.

