Конаковић: Нећемо подржати привремено отварање новог прелаза у Градишци

19.05.2026 13:06

Фото: Anadolu/Stipe Majic

"Бошњачки министри на данашњој хитној сједници Савјета министара БиХ, сазваној због пада дијела моста на граници са Хрватском у Градишци, неће подржати привремено отварање новог прелаза", потврдио је министар иностраних послова БиХ Елмедин Конаковић.

Како је рекао, "Зијад Крњић, члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање (УО УИО) БиХ, је посљедица, а узрок овакве ситуације је Срђан Амиџић, министар финансија БиХ".

"Не пада нам на памет да подржимо притиске из РС. РС је у овом тренутку Федерацији БиХ дужна износ који је довољан за све породиљске накнаде у једној години", истакао је Конаковић за Вијести.ба.

Подсјећамо, на мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде, због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.

Новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезују БиХ са ЕУ /Хрватска/ на најфреквентнијем путном правцу у земљи вриједности 100 милиона евра, спремни су за употребу још од децембра прошле године, али је члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање из ФБиХ Зијад Крњић више пута спријечио њихово отварање из искључиво политичких разлога.

Крњићева блокада проузроковала је велике економске губитке за Републику Српску и БиХ јер су путници и теретни саобраћај присиљени да користе већ преоптерећени стари прелаз.

Крњић већ пет пута није хтио дати сагласност за измјене интерних аката, неопходних за отварање новог граничног прелаза у Градишци.

