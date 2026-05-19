Свечана академија и отварање базе снимљених свједочанстава о страдању српског народа

Аутор:АТВ
Коментари:0
У бањалучком Банском двору је у присуству највиших званичника Републике Српске и представника Србије почела свечана академија Меморијалног центра Републике Српске, на којој ће бити представљен досадашњи рад Центра и отворена највећа база снимљених свједочанстава о страдању српског народа на простору бивше Југославије.
Осим руководства Меморијалног центра, академији присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, премијер Српске Саво Минић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, министри у Влади Српске, народни посланици и други званичници.
На академији су и представници Комисије за нестала лица Србије, савјетник предсједника Србије Бранка Ђукић, дипломате и државни секретари те земље и представници Српске православне цркве.
Скупу присуствују и представници организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, града Бањалука, академске заједнице, културе и друге личности из јавног и друштвеног живота.
База Меморијалног центра садржи 1.500 снимљених свједочанстава и представља јединствен епицентар друштвеног, научног и институционалног сазнања о страдању српског народа кроз снимљена свједочанства чланова породица погинулих и несталих цивила и војника Одбрамбено-отаџбинског рата, као и свих оних који својом судбином свједоче о српском страдању и борби.
Ова база обухвата свједочанства са простора Републике Српске, БиХ, Србије, нарочито са територије Косова и Метохије, некадашње Републике Српске Крајине и Хрватске, као и свједочанства о геноциду над Србима у Независној Држави Хрватској током Другог свјетског рата.
Ријеч је о једном од најзначајнијих националних пројеката у области очувања културе памћења, који по свом значају превазилази оквире матичног простора и представља трајни допринос цјелокупном српском народу и очувању очувању историјског памћења и идентитета Срба.
Пројектом се успоставља континуитет културе памћења, усмене историје и систематског документовања историјских страдања.
Директор Меморијалног центра Српске Денис Бојић раније је рекао да је база један од главних националних пројеката у области културе памћења који има потенцијал да постане кључна референтна тачка за научна истраживања, образовне процесе и јавну употребу историјског знања.
