Костадиновић: Син првенац положио је живот за вјеру и отаџбину

Душан Костадиновић, отац погинулог борца Војске Републике Српске Велибора, обраћајући се на свечаној академији Меморијалног центра Републике Српске рекао је да је његов син првенац јунак који је свој млади живот положио за вјеру и отаџбину српску.
Костадиновић је навео да је ратни вихор деведесетих година прошлог вијека угрозио биолошки опстанак Срба, "православне вјере, крсне славе и отаџбине српске".
"У рефрену једне своје пјесме замолио сам преблагог Господа, а он је услишио моју молитву када сам замолио – `О преблаги Боже, подари ми разум, да могу за њих писати и бдјети, да душе њихове никад нису саме. Помози Господе, помози пресвети!`", навео је Костадиновић на академији у Банском двору у Бањалуци.
Костадиновић је присутнима прочитао и пјесму која је настала 1990. године, а која је посвећена сину Велибору.
Академији присуствују највиши званичнци Републике Српске и представници Србије, преноси Срна.
Осим руководства Меморијалног центра, академији присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, премијер Српске Саво Минић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник СНСД-а Милорад Додик и други.
