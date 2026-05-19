Вулић: Клуб СНСД-а не може подржати допуне Пословника ослоњене на Шмитове наметнуте одлуке

Аутор:АТВ
Коментари:0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је да овај клуб не може подржати Приједлог допуне Пословника овог дома јер се упориште за предложене допуне налазе у наметнутим измјенама Изборног закона БиХ.
Вулићева је рекла да посланици СНСД-а не могу подржати ни хитну ни редовну процедуру за приједлог посланика Дениса Звиздића јер је измјене Изборног закона наметнуо Кристијан Шмит.
"Наш став према Кристијану Шмиту је познат. Сматрамо да је био највећи зликовац према Републици Српској, српском народу, да није легитиман и да нема релевантну резолуцију Савјета безбједности и то су искључиво разлози зашто ми то не можемо поржати", рекла је Вулићева, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 ч13
БиХ
3 ч0
БиХ
3 ч0
БиХ
3 ч0
Најновије
17
43
17
35
17
33
17
25
17
24
Тренутно на програму