Logo
Large banner

Каран: Свједочанства центра - непроцјењива ризница истине

Аутор:

АТВ
19.05.2026 15:16

Коментари:

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран на свечаној академији Меморијалног центра Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је да су свједочанства сабрана у бази Меморијалног центра Српске глас српског народа, те да више од 1.500 снимљених свједочења преставља јединствену и непроцјењиву ризницу истине о страдању српског народа на простору бивше Југославије.

Каран је навео да су ту сабране ријечи мајки и очева који још траже своје синове, ријечи дјеце која су одрастала без најмилијих, те ријечи бораца и цивила који су у најтежим временима бранили право на живот, српско име и постојање.

"Данас смо окупљени око истине, културе памћења, али и обавезе да оно што је српски народ преживио никада не буде скрајнуто, сакривено, заборављено, прећутано или избрисано", рекао је Каран, обраћајући се у Бањалуци на свечаној академији Меморијалног центра.

Он је навео да је база Центра епицентар друштвеног, научног и институционалног памћења о српском страдању, али и историјском достојанству и борби за слободу.

"Посебан значај даје чињеница да су у њему сабрана свједочанства са простора Републике Српске, БиХ, Косова и Метохије, Републике Српске Крајине и Хрватске, као и потресна свједочанства о геноциду над Србима у НДХ током Другог свјетског рата", истакао је Каран.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Свједочанства о страдањима обавеза и одговорност

Он је рекао да је Меморијални центар мјесто гдје ће истина остати сачувана за будуће генерације.

"Са базом снимљених свједочанстава /Меморијални центар/ стаје у ред најзначајнијих институција у области усмене историје не само у региону него и много шире. То није важно само због науке, историографије, него и због правде, културе памћења и наше будућности. Народ који губи сјећање ризикује да изгуби и себе", нагласио је Каран, преноси РТРС.

Он је навео да је дужност Републике Српске чувати и развијати базу и предати је новим генерацијама као историјски документ и упориште националног постојања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Синиша Каран

страдање Срба

Меморијални центар Српске

Бањалука

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Српска омогућила отварање највеће базе свједочанстава

2 ч

0
Заказан састанак лидера владајуће коалиције

Република Српска

Заказан састанак лидера владајуће коалиције

3 ч

3
предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Подршка да свједочења о страдањима буду документована

3 ч

0
Информација о потреби затварања канцеларије ОХР-а

Република Српска

Информација о потреби затварања канцеларије ОХР-а

3 ч

0

  • Најновије

17

43

Напитак од 2 састојка смањује апетит и убрзава варење: Раван стомак за само 21 дан

17

35

Више бањалучких улица сутра остаје без струје

17

33

Путин слетио у Пекинг: Почела званична посјета Кини

17

25

Полицијски аутомобил учествовао у саобраћајној несрећи: Након судара ударио у стуб

17

24

Министарство безбједности: Саобраћај може ићи преко новог Граничног прелаза Градишка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner