Каран: Свједочанства центра - непроцјењива ризница истине

Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је да су свједочанства сабрана у бази Меморијалног центра Српске глас српског народа, те да више од 1.500 снимљених свједочења преставља јединствену и непроцјењиву ризницу истине о страдању српског народа на простору бивше Југославије.
Каран је навео да су ту сабране ријечи мајки и очева који још траже своје синове, ријечи дјеце која су одрастала без најмилијих, те ријечи бораца и цивила који су у најтежим временима бранили право на живот, српско име и постојање.
"Данас смо окупљени око истине, културе памћења, али и обавезе да оно што је српски народ преживио никада не буде скрајнуто, сакривено, заборављено, прећутано или избрисано", рекао је Каран, обраћајући се у Бањалуци на свечаној академији Меморијалног центра.
Он је навео да је база Центра епицентар друштвеног, научног и институционалног памћења о српском страдању, али и историјском достојанству и борби за слободу.
"Посебан значај даје чињеница да су у њему сабрана свједочанства са простора Републике Српске, БиХ, Косова и Метохије, Републике Српске Крајине и Хрватске, као и потресна свједочанства о геноциду над Србима у НДХ током Другог свјетског рата", истакао је Каран.
Он је рекао да је Меморијални центар мјесто гдје ће истина остати сачувана за будуће генерације.
"Са базом снимљених свједочанстава /Меморијални центар/ стаје у ред најзначајнијих институција у области усмене историје не само у региону него и много шире. То није важно само због науке, историографије, него и због правде, културе памћења и наше будућности. Народ који губи сјећање ризикује да изгуби и себе", нагласио је Каран, преноси РТРС.
Он је навео да је дужност Републике Српске чувати и развијати базу и предати је новим генерацијама као историјски документ и упориште националног постојања.
