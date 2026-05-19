Јанез Јанша поново премијер Словеније?

19.05.2026 16:04

Јанез Јанша на конференцији
Фото: Tanjug / AP / Denes Erdos

Група посланика Словеначке демократске странке номиновала је данас лидера те странке Јанеза Јаншу за премијера Словеније.

Очекује се да ће Јанша формирати своју четврту владу са сродним странкама десног центра и савезом који предводи Нова Словенија, као и уз подршку странке Ресница, чији је лидер предсједник словеначког парламента Зоран Стевановић.

Јаншина номинација за премијера поднесена је Скупштини уз потписе 48 посланика. Да би био изабран, потребна му је апсолутна већина од 46 гласова у парламенту који има 90 посланика.

Гласање може да буде одржано најкасније у петак, 22. маја, преноси СТА.

Јанша је до сада три пута био премијер Словеније, али само једном је испунио цијели мандат. Уколико буде именован за премијера четврти пут, то ће бити његова прва потпуно десно оријентисана влада.

Он је јуче изјавио да су органи СДС-а потврдили садржај коалиционог споразума са још неколико опозиционих партија, чиме су испуњени услови за подношење његове кандидатуре за предсједника владе Словеније.

Према његовим ријечима, споразум о коалиционој сарадњи требало би да буде потписан до краја седмице, пошто поједине странке још одлучују о његовом усвајању у својим органима. Након тога услиједиће договор о расподјели ресора у новој влади.

Коалициони споразум и улазак у четврту Јаншину владу већ су крајем прошле седмице подржали органи Нове Словеније и Демократа, док су раније данас исто учиниле и Словеначка народна странка и Фокус.

Будућа коалиција има 43 гласа у Скупштини, али је Ресница најавила да ће подржати Јаншу и приликом гласања о мандатару.

Предсједник Словеније Наташа Пирц Мусар није предложила кандидата за мандатара, чиме је завршен први круг формирања владе, током којег само предсједник државе има право да предложи име. Након тога могућност су добили посланички клубови или група од најмање 10 посланика.

(СРНА)

