Колико сати сна је довољно да устанете свјежи и одморни?

19.05.2026 15:42

Фото: Pexel/ Kampus Production

Колико сна нам је заиста потребно питање је које деценијама интригира научнике, а ново велико истраживање са Универзитета Колумбија донијело је одговор који би могао да промијени начин на који гледамо на спавање и здравље. Научници су открили да и премало и превише сна могу убрзати старење организма, док се идеална дужина сна налази у прилично уском распону.

Према студији објављеној у часопису Натуре, оптимално трајање сна током једне ноћи креће се између 6 и 8 сати. Све мање од шест сати сматра се кратким сном, док више од осам сати може указивати на проблеме који утичу на здравље читавог организма.

Тим истраживача са Медицинског центра Ирвинг Универзитета Колумбија анализирао је податке готово пола милиона људи из Велике Британије и дошао до закључка да су и недовољно и прекомјерно спавање повезани са бржим старењем органа.

„Премало и превише сна повезано је са убрзаним старењем готово сваког органа, што додатно потврђује колико је сан важан за одржавање здравља организма, метаболичке равнотеже и правилног рада имунолошког система“, рекао је Јунхао Вен, доцент радиологије на Универзитету Колумбија.

Научници су примјетили да су особе које спавају између 6,4 и 7,8 сати показивале најмање знакова биолошког старења. Код људи који редовно спавају краће или дуже од тога примјећени су већи ризици од различитих здравствених проблема, укључујући депресију, метаболичке поремећаје и когнитивни пад.

Зашто превише сна може бити проблем

Иако многи вјерују да дужи сан аутоматски значи бољи одмор, истраживања посљедњих година показују да ствари нису тако једноставне. Прекомјерно спавање често се повезује са хроничним упалама, слабијом физичком активношћу, депресијом и повећаним ризиком од срчаних болести.

Студија објављена у Еуропеан Хеарт Јоурнал показала је да особе које редовно спавају више од осам сати имају већи ризик од кардиоваскуларних болести и преране смрти у поређењу са људима који спавају умјерен број сати. Научници сматрају да предуго спавање може бити знак да организам већ води борбу са скривеним здравственим проблемима.

С друге стране, недостатак сна већ годинама се повезује са озбиљним посљедицама по здравље. Амерички Центар за контролу и превенцију болести упозорава да хронично неиспаваност повећава ризик од дијабетеса типа 2, гојазности, високог крвног притиска и слабљења имунитета.

Мозак посебно трпи због мањка сна

Током сна мозак пролази кроз процес „чишћења“ током којег уклања штетне протеине и токсине који се накупљају током дана. Научници са Универзитета Рочестер раније су открили да се током дубоког сна активира такозвани глимфатички систем, својеврсна мрежа за уклањање отпада из мозга.

Када особа не спава довољно, тај процес постаје мање ефикасан, што може повећати ризик од неуродегенеративних болести попут Алцхајмерове болести. Неколико великих истраживања показало је да људи који годинама спавају мање од шест сати имају слабије памћење и бржи пад когнитивних способности у старости.

Сан и депресија су повезани

Истраживачи са Колумбије у новој студији наводе и могућу везу између нередовног сна и развоја депресије. Проблеми са спавањем одавно се сматрају једним од главних симптома депресивних поремећаја, али све више доказа указује на то да лош сан може бити и један од узрока.

Студија Харвардске медицинске школе показала је да особе које пате од несанице имају двоструко већи ризик од развоја депресије у односу на људе који редовно спавају.

Колико сна је заправо довољно

Иако потребе за сном могу варирати од особе до особе, већина стручњака данас сматра да је седам сати сна оптимална мјера за већину одраслих људи. Кључ није само у броју сати, већ и у квалитету сна и његовој редовности.

Љекари савјетују одлазак на спавање у приближно исто вријеме, избјегавање екрана пред сан и ограничавање кофеина у вечерњим сатима како би организам могао да прође кроз све фазе дубоког и регенеративног сна.

(КрениЗдраво)

