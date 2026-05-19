Стевановић: Aпелујем на одговорне да до сутра отворе нови гранични прелаз

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић апеловао је на оне који одлучују о отварању новог граничног прелаза Градишка да најкасније до сутра донесу одлуку о његовом пуштању у саобраћај.
"Апелујем на одговорне да још једном ставе прст на чело и да у току вечери, а најкасније сутра покушамо успоставити саобраћај на новом граничном прелазу", рекао је Стевановић.
Он је навео да сви гранични прелази у окружењу нису у стању да прихвате број возила који ће врло брзо "нагрнути", поготово теретни саобраћај.
Стевановић је истакао значај граничног прелаза у Градишци за привреднике из цијеле БиХ, као и за све грађане и путнике, преноси СРНА.
Република Српска
Маричић: Неодговорност Крњића могла бити плаћена страдањима људи
На мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.
Нови прелаз Градишка – Нови Мост изграђен је и у потпуности опремљен у децембру прошле године када је требао бити свечано отворен, али се то никада није десило јер је члан Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ из реда експерата којег именује Влада Федерација БиХ Зијад Крњић пет пута гласао против измјена и допуна Правилника о систематизацији како би директор УИО издао рјешења о прерасподјели царинских и других службеника на новом прелазу.
