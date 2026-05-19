Министарство безбједности: Саобраћај може ићи преко новог Граничног прелаза Градишка

19.05.2026 17:24

Министарство безбједности БиХ донијело је рјешење којим се омогућава преусмјеравање саобраћаја преко новог моста у Градишци, након што је члан Управног одбора УИО БиХ Зијад Крњић поново блокирао отварање.

Претходно је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић поручио: Видимо се у 18.45 на новом граничном прелазу Градишка

Локација преко новог моста користиће се за вријеме обуставе саобраћаја на постојећем граничном прелазу Градишка, до којег је дошло јутрос усљед обрушавања дијела заштитне ограде и пјешачке стазе на мосту преко ријеке Саве.

"Министарство безбједности је још прошле године донијело рјешење о одређивању привременог граничног прелаза, али је његова примјена одгођена до запримања службеног обавјештења УИО БИХ да су испуњени правни и организацијски услови за рад царинске службе на том прелазу", саопштено је из Министарства.

Према данашњем обавјештењу УИО БиХ, рад царинских служби на новој локацији омогућен је премјештањем службеника са постојећег граничног прелаза Градишка.

Јавност ће бити накнадно обавјештена о почетку преусмјеравања саобраћаја преко новог моста и могућности кориштења нове локације за прелазак границе.

На овај начин Министарство безбједности испунило је све обавезе из своје надлежности и дало допринос ефикаснијем и бржем промету роба и путника преко границе БиХ, уз унапређење проточности саобраћаја и смањење задржавања на граничним прелазима.

