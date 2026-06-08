Пријети хаос због новог система уласка у ЕУ: ЕЕС би могао да угрози 41 милион путника

Аутор:АТВ
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Продужена кашњења на границама, повезана са увођењем новог европског Система уласка и изласка (ЕЕС), могла би да угрозе до 41 милион путника, као и њихову потрошњу вриједну 45,4 милијарде долара на четири најважнија европска тржишта, упозорава најновије истраживање које је наручио Свјетски савјет за путовања и туризам (WTTC) са сједиштем у Мадриду.
Анализа, заснована на анкети спроведеној међу више од 2.500 путника из Велике Британије, Сједињених Америчких Држава, Канаде и Аустралије, показала је да би, уколико се путници буду суочавали са редовним чекањем на граници од три до четири часа при уласку у шенгенски простор, око трећина њих имала знатно мање шансе да путује у земље Шенгена или би одустала од таквог путовања, преносе Независне.
Налази истраживања указују на озбиљан изазов за европске дестинације. Иако путници углавном подржавају снажније и модерније граничне контроле, њихова спремност да посјете Европу нагло опада када се суоче са могућношћу дугих и непредвидивих редова чекања, наводи WTTC.
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Међу испитаницима, 39 одсто путника из Велике Британије изјавило је да је много мање вјероватно да би путовали уколико би чекали три часа или дуже на граници. Исто мишљење дијели 33 одсто испитаника из САД и Канаде, као и 27 одсто путника из Аустралије.
„Увођење ЕЕС-а представља важан корак напријед у модернизацији европских граница и јачању безбједности. Наше истраживање јасно показује да путници подржавају дигиталне и биометријске граничне системе и разумију дугорочне користи које они могу донијети“, рекла је предсједница и извршна директорка WTTC-a Глорија Гевара.
Она је, међутим, додала да ће, као и код сваке велике трансформације, неизбјежно доћи до почетних потешкоћа.
„Изазов сада није да ли треба наставити са спровођењем ЕЕС-а, већ како владе, граничне власти и сектор путовања и туризма могу заједно да раде како би његова примјена била што једноставнија“, рекла је Гевара.
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Како се наводи, добра вијест је да рјешења већ постоје. Већим коришћењем дигиталних алата за претходну регистрацију, бољом комуникацијом са путницима и обезбјеђивањем оперативне спремности на граничним прелазима, Европа може да смањи тензије и пружи искуство какво путници очекују.
Иако анализа могућих сценарија указује на потенцијалне посљедице поремећаја, истраживање је показало и снажну подршку систему ЕЕС.
Чак 65 одсто испитаника подржало је систем након што су се упознали са њим, док је свега шест одсто веома негативно настројено према коришћењу биометријских граничних контрола.
Више од половине путника, њих 55 одсто, чуло је врло мало или готово ништа о систему ЕЕС, док 49 одсто не зна шта ће се од њих захтијевати приликом уласка или изласка из шенгенског простора.
WTTC је позвао на три приоритетне мјере како би се обезбиједила успјешнија примјена система ЕЕС.
Прије свега, државе чланице требало би да убрзају усвајање апликације „Путуј у Европу“ за дигиталну претходну регистрацију.
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Такође, потребна је координисана комуникациона кампања на кључним тржиштима, посебно у Великој Британији, САД, Аустралији и Канади.
Јасна упутства, корак по корак, требало би да буду доступна авио-компанијама, аеродромима, туристичким агенцијама, туроператорима и партнерским дестинацијама како би путници тачно знали шта се од њих очекује прије поласка на пут.
Истовремено, државе морају да обезбиједе пуну оперативну спремност на свим граничним прелазима.
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То подразумијева потпуно функционалну опрему, довољан број запослених и мјере за убрзавање обраде путника гдје год је то могуће, укључујући и оне који су већ дали биометријске податке током визних процедура, преноси Танјуг.
Истраживање показује да путници желе да ЕЕС буде успјешан, а већина испитаника подржава унапређење његове примјене уколико дође до проблема, умјесто потпуног одустајања од система.
Резултати указују да Европа, уз одговарајућу комбинацију технологије, комуникације и оперативне спремности, може остварити предности модерних дигиталних граница, а да при томе задржи позитивно искуство путника.
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