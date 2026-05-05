Грчка олакшава путовање Србима

Аутор:

АТВ
05.05.2026 15:18

Фото: GEORGE DESIPRIS/Pexels

Грчка ће током предстојеће туристичке сезоне привремено обуставити примјену ЕЕС за држављане Србије, како би се избјегле велике гужве на граничним прелазима.

Према ријечима генералног конзула Србије у Солуну Јелене Вујић Обрадовић, нови систем уласка у Европску унију неће се примјењивати у пуном капацитету у периоду од 1. јуна до 30. августа.

Током тог периода, ЕЕС ће се користити само у ноћним сатима и неће узроковати додатна задржавања на границама.

Ипак, важно је нагласити да за ову одлуку не постоји формални документ, већ се ради о договору и увјеравањима заснованим на добрим односима између двије земље.

Овакав потез долази због очекиваног великог прилива туриста из Србије, с циљем да се спријече километарске колоне и убрза прелазак границе током љетне сезоне.

