Грчка олакшава путовање Србима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Грчка ће током предстојеће туристичке сезоне привремено обуставити примјену ЕЕС за држављане Србије, како би се избјегле велике гужве на граничним прелазима.
Према ријечима генералног конзула Србије у Солуну Јелене Вујић Обрадовић, нови систем уласка у Европску унију неће се примјењивати у пуном капацитету у периоду од 1. јуна до 30. августа.
Градови и општине
Општину у БиХ зову Мала Швајцарска - ово су разлози
Током тог периода, ЕЕС ће се користити само у ноћним сатима и неће узроковати додатна задржавања на границама.
Ипак, важно је нагласити да за ову одлуку не постоји формални документ, већ се ради о договору и увјеравањима заснованим на добрим односима између двије земље.
Друштво
Јубиларни успјех у Шипрагама: Двадесети одстрел медвједа у ловишту ЛУ „Борчићи“
Овакав потез долази због очекиваног великог прилива туриста из Србије, с циљем да се спријече километарске колоне и убрза прелазак границе током љетне сезоне.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
36
17
30
17
25
17
22
17
18
Тренутно на програму