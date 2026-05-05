Минић позвао родитеље његоватеље да се укључе у разговор са надлежнима

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић позвао је родитеље његоватеље да се укључе у разговор са надлежнима како би се дошло до рјешења у вези са новчаним правом за бригу о лицу са инвалидитетом које ће бити од помоћи.
"Родитељима његоватељима упућујем позив да не упадају у замке и дозволе да се ово питање политизује. Превише је важно да би постало средство за прикупљање дневнополитичких поена", навео је Минић на Икс налогу.
Он је истакао да се лично заложио да Влада Српске пронађе рјешење због људи који, како каже, овај проблем носе на својим леђима 24 сата дневно.
"Уколико предложена рјешења нису прихватљива родитељима, немам ништа против да закон иде у редовну процедуру и да се одржи скупштинска расправа", нагласио је Минић.
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске припремило је измјене и допуне Закона о социјалној заштити које подразумијевају увођење новчаног права за бригу о лицу са инвалидитетом које је старије од 30 година, а којим би родитељи његоватељи наставили да примају накнаду у истом износу као и за бригу о дјетету до 30. године.
Позивам их да се укључе у разговор са надлежнима како доћи до рјешења које ће заиста бити од помоћи.…— Саво Минић (@minic_savo) May 5, 2026
