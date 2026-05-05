Шеранић: Родитељи-његоватељи имаће додатак за бригу о лицима старијим од 30 година

05.05.2026 15:02

Ален Шеранић
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић рекао је да је Министарство припремило измјене и допуне Закона о социјалној заштити које подразумијевају увођење новчаног права за бригу о лицу са инвалидитетом које је старије од 30 година, а којим би родитељи-његоватељи наставили примати накнаду у истом износу као и за бригу о д‌јетету до 30. године.

"То значи да би старатељ, односно родитељ, након 30. године имао могућност да, стицањем овог додатка, прими исти износ након што лице које је ометено у развоју наврши 30 година и буде и старије", истакао је Шеранић на конференцији за новинаре у Бањалуци.

Он је навео да би измјенама и допунама било уведено и право на посебан додатак оним лицима која нису имала рјешење о посебној њези, у оквиру којег би стекли право родитеља-његоватеља по Закону о д‌јечијој заштити.

"Они би имали могућност да добију посебан додатак за бригу о д‌јетету, односно лицу са инвалидитетом, које би било у половичном износу у односу на износ који је тренутно 651 КМ", рекао је Шеранић.

Он је додао да би свим лицима која би стекла ова права, остала претходно утврђена права по питању туђе његе и помоћи, инвалидитета, и посебног додатка за д‌јецу.

"Овај додатак би се само придодао свим тим додацима у укупној суми коју би онда, на основу д‌јетета или лица ометеног у развоју, родитељи и старатељи примали", рекао је Шеранић.

Он је поручио да се наведена питања не би требала користити у политичке сврхе током изборне године, те одбацио инсинуације одређених политичких партија које нису укључене у израду измјена и допуна, нити су имали прилику прочитати планирана рјешења.

Шеранић је навео да родитељи д‌јеце ометене у развоју очекују од републичког, али и локалног нивоа, стварање одређених врста услуга из социјалне заштите које им могу помоћи у свакодневном животу.

"То су различите врсте проширених права које се могу доносити на локалном нивоу, или отварати кроз центре за социјални рад или одређене друге центре који се тичу услуга социјалне заштите. Односе се на могућност да родитељ дијете које је ометено у развоју на одређено вријеме остави у одређеној установи социјалне заштите, а како би родитељ обавио одређене животне потребе", рекао је Шеранић.

Он је додао да је са Министарством просвјете и културе и удружењима договорено да се Центар за социјални рад у Бањалуци реконструише у смислу остваривања установе социјалне заштите која би подразумијевала смјештај за лица која су старија од 18 година.

"То би било врло важна помоћ за грађане. Апелујем на друге јединице локалне самоуправе да се активирају и отварају овакве врсте центара", рекао је Шеранић.

Шеранић је подсјетио да је проблематика која се тиче статуса родитеља-његоватеља у протеклих неколико година разматрана више пута у јавности и Народној скупштини Српске, те рекао да је неприхватљиво да се том проблематиком баве они који нису стручни у тој области.

"Одлука Уставног суда је да статус родитеља-његоватеља, који се стиче по основу Закона о д‌јечијој заштити, не могу да стичу лица која су старија од 30 година. Са друге стране, одређени родитељи-његоватељи нису добили тај статус из разлога одређених услова који су дефинисани у Закону, и који су се односили на стицање рјешења о посебној њези која се треба донијети у оквиру д‌јетета или малољетног лица, како би се могла стећи та врста статуса", подсјетио је Шеранић.

Као рјешење тог проблема, додаје он, увид‌јело се да Законом о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити постоји могућност да се третирају лица старија од 30 година, односно старатељи-родитељи, кроз ново право на посебан додатак за бригу о д‌јетету.

Помоћник министра у ресору за социјалну породичну и д‌јечију заштиту Владимир Макарић додао је да ће родитељи-његоватељи особа старијих од 30 година са увођењем новог права примати по више основа и права 1.246 КМ на мјесечном нивоу, док ће родитељи који нису претходно остваривали право на накнаду родитељ-његоватељ увођењем новог права на посебан додатак за бригу о д‌јетету, по више основа и права, примати 1.126 КМ на мјесечном нивоу.

Измјене и допуне Закона о социјалној заштити требале би се наћи на сљедећој сједници Владе Српске.

