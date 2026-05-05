Шолаја: Додикова посјета САД-у шаље поруку стабилности

СРНА

СРНА

05.05.2026 11:24

Предсједнику СНСД-а Милораду Додику уручено је признање за одважност потребну за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, које додјељује Универзитет "Џадсон" у америчком граду Елџину.
Посјета лидера СНСД-а Милорада Додика САД-у важна је јер шаље поруку о стабилности и могућности сарадње са Републиком Српском, сматра професор на Факултету политичких наука у Бањалуци Милош Шолаја.

- Сваки излазак из Републике Српске и сарадња са иностраним актерима повећава видљивост Српске и упућује поруку и за друге да имају отвореност и могућност сарадње са Српском. У том смислу, посебно су важни контакти са институцијама у САД-у - рекао је Шолаја за Срну.

Он је истакао да награда Додику за лидерство и демократију још више ојачава поруку стабилности и могућности сарадње са Српском.

- Ефекти нису непосредно видљиви. Проћи ће још неко вријеме и вјероватно ће бити још више контаката, па ће то кумулативно дати велики резултат - рекао је Шолаја.

Поред тога, Додик је учествовао на Свјетском форуму лидера у организацији Универзитета "Џадсон", а током боравка у САД имао је низ састанака, укључујући и сусрете са представницима српске заједнице и Српске православне цркве у Америци.

