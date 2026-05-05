Шолаја: Додикова посјета САД-у шаље поруку стабилности

Посјета лидера СНСД-а Милорада Додика САД-у важна је јер шаље поруку о стабилности и могућности сарадње са Републиком Српском, сматра професор на Факултету политичких наука у Бањалуци Милош Шолаја.
- Сваки излазак из Републике Српске и сарадња са иностраним актерима повећава видљивост Српске и упућује поруку и за друге да имају отвореност и могућност сарадње са Српском. У том смислу, посебно су важни контакти са институцијама у САД-у - рекао је Шолаја за Срну.
Он је истакао да награда Додику за лидерство и демократију још више ојачава поруку стабилности и могућности сарадње са Српском.
- Ефекти нису непосредно видљиви. Проћи ће још неко вријеме и вјероватно ће бити још више контаката, па ће то кумулативно дати велики резултат - рекао је Шолаја.
Додику је током боравка у вишедневној посјети Америци уручено признање за одважност потребну за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, које додјељује Универзитет "Џадсон" у америчком граду Елџину.
Поред тога, Додик је учествовао на Свјетском форуму лидера у организацији Универзитета "Џадсон", а током боравка у САД имао је низ састанака, укључујући и сусрете са представницима српске заједнице и Српске православне цркве у Америци.
