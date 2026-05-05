Филозофски факултет окупља историчаре: Прича о Крајини кроз вијекове

У Плавој сали Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци 13. и 14. маја 2026. године одржаће се два догађаја посвећена историји Крајине и српског народа.
У уторак, 13. маја, са почетком у 18 часова, биће уприличено представљање зборника радова „Срби у Босанској Крајини – сеобе, ратови и страдања“, који је настао као резултат сарадње Епархије бихаћко-петровачке, Института за хуманистичке и друштвене науке Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, Института за савремену историју у Београду и Друштва наставника историје Бачке Паланке. О зборнику ће говорити протојереј Бране Миловац, др Предраг М. Вајагић, др Милан Гулић и проф. др Бошко М. Бранковић.
Дан касније, 14. маја, са почетком у 10 часова, на истом мјесту биће одржан округли сто под називом „Од крајишта до Крајине“, у организацији Института за хуманистичке и друштвене науке Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци. Овај округли сто има за циљ да освијетли историјске процесе који су обликовали простор Крајине од раног новог вијека до данас, уз учешће историчара из више академских центара у Републици Српској и Србији, међу којима су Бошко М. Бранковић, Радован Субић, Предраг М. Вајагић, Милан Гулић, Нино Делић и Георгије Вулић. Током округлог стола биће разматране теме које обухватају османску граничну политику, значај Војне крајине у оквиру Хабзбуршке монархије, политичке процесе у региону, као и савремене историјске токове.
Ови догађаји представљају значајну прилику за научну и стручну размјену мишљења, као и за шире упознавање јавности са релевантним историјским истраживањима.
