Селак: Сагласност за пријем 20 кандидата приправника у Судској полицији

Министар правде Републике Српске Горан Селак рекао је да је ресорно министарство дало сагласност за покретање поступка пријема 20 кандидата за приправнике у Судској полицији Српске.
- Ова служба представља један од кључних стубова очувања интегритета, безбједности и несметаног функционисања правосудног система - истакао је Селак.
Он је навео да се овом одлуком додатно јачају капацитети Судске полиције, али истовремено отварају врата младим људима да своју професионалну каријеру започну у институцијама Српске, наводи се у саопштењу ресорног министарства.
- Желимо мотивисане, одговорне и способне кандидате који ће својим радом допринијети стабилности и ефикасности правосуђа - изјавио је Селак.
Он је истакао да ће кандидати, прије ступања на дужност, проћи обавезну двомјесечну обуку у Центру за обуку – Полицијској академији Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Селак је рекао да ће у наредном периоду бити потписан споразум са Министарством унутрашњих послова којим ће се ближе уредити ова област.
- Кроз програм обуке кандидати ће стећи неопходна теоријска знања и практичне вјештине за обављање специфичних и одговорних послова Судске полиције. Циљ нам је да у службу уђу квалитетни и добро обучени кадрови - нагласио је Селак.
Он је подсјетио да су, прошлог мјесеца, окончани јавни конкурс и процедура пријема судских полицајаца у више окружних центара, што јасно показује опредјељење Министарства правде Српске да континуирано унапређује рад и капацитете правосудних институција.
- Настављамо са улагањима у сваки сегмент правосудног система јер само снажне и ефикасне институције могу гарантовати владавину права и сигурност свих грађана Републике Српске - закључио је Селак.
