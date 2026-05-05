Logo
Large banner

Селак: Сагласност за пријем 20 кандидата приправника у Судској полицији

05.05.2026 10:03

Коментари:

1
Министар правде Републике Српске Горан Селак
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске Горан Селак рекао је да је ресорно министарство дало сагласност за покретање поступка пријема 20 кандидата за приправнике у Судској полицији Српске.

- Ова служба представља један од кључних стубова очувања интегритета, безбједности и несметаног функционисања правосудног система - истакао је Селак.

Он је навео да се овом одлуком додатно јачају капацитети Судске полиције, али истовремено отварају врата младим људима да своју професионалну каријеру започну у институцијама Српске, наводи се у саопштењу ресорног министарства.

- Желимо мотивисане, одговорне и способне кандидате који ће својим радом допринијети стабилности и ефикасности правосуђа - изјавио је Селак.

Он је истакао да ће кандидати, прије ступања на дужност, проћи обавезну двомјесечну обуку у Центру за обуку – Полицијској академији Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Селак је рекао да ће у наредном периоду бити потписан споразум са Министарством унутрашњих послова којим ће се ближе уредити ова област.

- Кроз програм обуке кандидати ће стећи неопходна теоријска знања и практичне вјештине за обављање специфичних и одговорних послова Судске полиције. Циљ нам је да у службу уђу квалитетни и добро обучени кадрови - нагласио је Селак.

Он је подсјетио да су, прошлог мјесеца, окончани јавни конкурс и процедура пријема судских полицајаца у више окружних центара, што јасно показује опредјељење Министарства правде Српске да континуирано унапређује рад и капацитете правосудних институција.

- Настављамо са улагањима у сваки сегмент правосудног система јер само снажне и ефикасне институције могу гарантовати владавину права и сигурност свих грађана Републике Српске - закључио је Селак.

Подијели:

Тагови :

Горан Селак

Судска полиција РС

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Дјеца дјевојчице дјечији додатак исплата

Република Српска

Почела исплата априлског д‌јечијег додатка

1 ч

0
бања врућица рехабилитација пензионери

Република Српска

Ко остварује право на бањско лијечење у Српској?

2 ч

2
директор Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске Младен Милић

Република Српска

Милић о промјенама у исплати пензија: Спријечити злоупотребу и превару

2 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Извјештај Владе Српске СБ УН: Неизабрани странац подрива владавину права у БиХ

2 ч

3

  • Најновије

11

24

Шолаја: Додикова посјета САД-у шаље поруку стабилности

11

14

Ауди поново забиљежио пад

11

08

Ђина Џиновић се башкари на јахти очуха милионера: Објавила слике у бадемантилу

11

01

Једина банка у Српској која даје кредите на 25 година са фиксном каматом

10

52

Филозофски факултет окупља историчаре: Прича о Крајини кроз вијекове

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner