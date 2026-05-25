АТВ
25.05.2026 14:38

Највећа грешка на првом дејту: Многи тврде да их ово одмах одбије
Фото: Pixabay

Савремени начин упознавања донео је бројне промјене у љубавним односима, али и нова правила понашања која многима сметају.

И док су некада први љубавни састанци били прилика за искрен разговор и упознавање, данас све више људи признаје да врло брзо изгубе интерес због једне навике која је постала готово свакодневна. Стално коришћење мобилног телефона током дејта, и те како, одбија потенцијалног партнера,

Многи сматрају да нема ништа непријатније од ситуације у којој особа током разговора непрестано провјерава поруке, одговара на нотификације или скролује друштвене мреже. Такво понашање оставља утисак незаинтересованости и често шаље поруку да је телефон важнији од особе која сједи преко пута.

Стручњаци за партнерске односе упозоравају да управо пажња и присутност играју кључне улоге у стварању привлачности. Када неко током дејта стално гледа у екран, друга страна може да се осјети запостављено или непожељно. Због тога многи већ након првог сусрета одлуче да не наставе комуникацију.

Проблем додатно појачава потреба да се сваки тренутак објави на друштвеним мрежама. Фотографисање хране, снимање атмосфере или објављивање детаља са дејта д‌јелује симпатично, али многима ствара осјећај непријатности и површности. Све више људи истиче да желе спонтаност и искрен разговор, а не осјећај да учествују у садржају за друштвене мреже.

Психолози наводе да модерна технологија, иако повезује људе, истовремено може да наруши квалитет међуљудских односа. На љубавним састанцима је посебно важан контакт очима, активно слушање и заинтересованост за саговорника. Управо те ситнице често одлучују да ли ће се између два човјека развити конекција.

Занимљиво је да многи данас као пожељну особину наводе управо способност да особа одложи телефон и посвети се тренутку. У времену када су сви стално онлајн, потпуна пажња постала је ријеткост, али и једна од најпривлачнијих ствари на дејтовима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

