„Digital Trends in Business" - m:tel дио догађаја у организацији AmCham БиХ

Развој дигиталне инфраструктуре и јачање компетенција кључне су теме које су обиљежиле догађај „Digital Trends in Business“, одржан у организацији AmCham БиХ у Бањалуци. Догађај је окупио представнике пословне заједнице, ИТ сектора и компанија које активно раде на развоју и примјени савремених дигиталних рјешења.

У фокусу дискусија били су развој дигиталне инфраструктуре и јачање дигиталних капацитета образовног система, уз посебан нагласак на значај људског фактора и развоја дигиталних компетенција као темеља дигиталне трансформације.

Истакнуто је да дигитална трансформација данас подразумијева много више од саме технологије, те да су знање, прилагодљивост и континуирано улагање у развој људи кључни за успјешан развој савременог друштва.

У оквиру панела „Дигитална инфраструктура и образовање будућности“, представник компаније m:tel Горан Ђукановић, директор Самосталног сектора за управљање стратегијом, програмима и пројектима, говорио је о значају развоја телекомуникационе инфраструктуре за развој дигиталног друштва, привреде и модернизацију образовања.

Догађај „Digital Trends in Business“ још једном је потврдио значај сарадње пословне заједнице, технолошког сектора и образовних институција у изградњи одрживог дигиталног екосистема.

Компанија m:tel наставља да активно учествује у стручним конференцијама и иницијативама које промовишу дигитални развој, савремене технологије и унапређење дигиталног друштва у Босни и Херцеговини.

