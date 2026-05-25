Непознато морско створење напало фотографа на такмичењу у сурфању

25.05.2026 15:24

Фото: pexels/Jeff Nissen

Посљедњи дан такмичења Свјетске лиге сурфовања (ВСЛ) у Раглану, на Новом Зеланду, прекинут је након што је фотографа у води напало морско створење, за које организатори сумњају да је ајкула или морски лав. Инцидент се догодио јутрос током мушког полуфинала, јавља ББЦ .

Напад се догодио док су се бразилски сурфери Јаго Дора и Итало Фереира такмичили у полуфиналној трци. Одмах је издата „црвена узбуна“, догађај је прекинут, а медицинске екипе су послате на лице мјеста.

Фотограф је добро, али није познато шта га је напало

Ренато Хикел, потпредсједник такмичења ВСЛ-а, рекао је да је фотограф, Аустралијанац Ед Слоун, задобио „мање убодне ране“ и да је пребачен у болницу.

„Оглашавамо црвени аларм када морско створење нападне сурфера или фотографа. Овог пута жртва је био наш драги фотограф у води и, хвала Богу, добро је расположен. С обзиром на то шта се догодило, добро је“, рекао је Хикел. „У овом тренутку нисмо сигурни да ли је у питању била ајкула или морски лав. Љекар који је био на лицу мјеста и пружио помоћ склонији је вјеровању да је у питању био морски лав него пас. Без обзира на то, било је веома страшно. Итало и Јаго су били видљиво потресени прскањем и самим инцидентом, што је био још један разлог за заустављање“, додао је.

Огласио се и нападнути фотограф

Слоун се захвалио медицинском тиму ВСЛ и воденој патроли на њиховој „хитној помоћи“ у саопштењу које је објавила лига. „Добро сам, имам ране од угриза на лијевом стопалу и добио сам медицинску помоћ“, рекао је. „Волим ово мјесто и једва чекам да гледам епски посљедњи дан. Желим свима сјајан финале такмичења“, додао је.

Догађај је настављен након паузе од неколико сати, уз додатне мјере безбједности, укључујући више водених скутера и дрон за праћење воде. Још увијек није познато шта је тачно угризло Слоуна.

