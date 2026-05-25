Поповићева ћерка покренула озбиљан бизнис: Купила кристале

Аутор:АТВ
Насљедница Саше Поповића и Сузана Јовановић, Александра Поповић прекинула је студије и посветила се приватном бизнису.
Наиме, Александра је напустила два факултета и одлучила се да заврши курс за маникир и бави се тим бизнисом, међутим, сада је покренула још један.
Она се у дворишту своје виле похвалила новим кристалима од којих почиње да прави скупоцјени накит.
Александра се придружила једној компанији са којом ће уновчити своју креативну страну и то прављењем накита од правих кристала.
Иако је милионерка, захваљујући родитељима, Александра је једна од најскромнијих међу дјецом познатих, а о томе довољно говори и чињеница да је сама одлучила да покрене посао.
Иначе, некадашњи власник "Гранд продукције", њен отац Саша Поповић прије смрти јој је поклонио стан у комплексу на Бежанијској коси, који је саградио, али и локал како би почела приватни бизнис.
- Сузана је у кући са мном. Ћерки и сину купили смо станове, локале и гаражна мјеста и обезбиједили смо их. Важно нам је да будемо близу. Пошто сам пензионер, да ме неко обилази под старе дане, а и ми да будемо близу њих, даће Бог и унуци да дођу. Опремили смо им станове, то им је најљепши новогодишњи поклон. Заиста су скромни, нису ни ово тражили, то је била Сузанина и моја жеља - рекао је недавно Поповић.
Осим стана и локала, Поповић је својој мезимици пазарио и ауто.
- Она је то завршила и ради пријатељицама наше куће, и то гратис. Купили смо јој стан и локал у блоку гдје градим, ту ћемо јој отворити салон, а снајка, Данијелова жена, радиће шминку и, ето, нека тако зарађују. Ћерка 8. марта пуни 24 године. Терам је да положи возачки испит, ево тата ће да ти купи ауто, али она није била заинтересована, али, ево, сад сам је коначно натјерао да положи и купио сам јој „смарта“- рекао је Поповић својевремено за Курир.
