Ево шта је Марија Шерифовић учинила кад је напуштала Звезде Гранда

Позната пјевачица Марија Шерифовић подијелила је дирљиву причу о свом одласку из "Звезда Гранда".
Након што је одлучила да напусти жири популарног музичког такмичења, Марија Шерифовић је жељела да са собом понесе успомену на Сашу Поповића, дугогодишњег пријатеља и сарадника, који је преминуо неколико мјесеци прије њеног одласка.
Маријин одлазак из "Звезда Гранда" означио је крај једне ере у популарном шоу програму, али и емотивни тренутак за њу лично.
Њена одлука да сачува дио заоставштине Саше Поповића показује колико је цијенила њихов однос и његов допринос музичкој сцени.
- Отишла сам код Деје и питала: "Дејо, да ли постоји нешто у Салетовој канцеларији што је његово, што стоји ту још од када радите заједно, практично од 1998. године, јер бих вољела да то понесем као успомену - испричала је Марија Шерифовић.
Открила је да су јој понуђене двије ствари – фирмирана мајица Д&Г, у којој је Поповић свирао хармонику током пауза, и мали златни ножић стар готово три деценије.
- Данас се налази у мом дому, на посебном мјесту, међу најдражим успоменама - додала је она.
Марија је признала да јој је било важно да са собом понесе дио Поповићеве заоставштине.
- Нисам желела да напустим овај студио и да се на неки начин одвојим од "Звезда Гранда", а да не понесем нешто што је било његово, макар и симболично - закључила је она.
