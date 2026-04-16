Милан Станковић се враћа на сцену?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Милан Станковић након вишегодишње паузе одлучио је да се врати на музичку сцену и поново обрадује публику. Иако га дуго није било у јавности, интересовање за његов живот и каријеру није јењавало.
Како преносе медији, нови албум је спреман те ће се каријера Милана Станковића ускоро наставити, а пјевач, који тренутно живи од приватног бизниса, планира да га објави на јесен.
Ријеч је о материјалу на којем је радио дужи временски период, пажљиво бирајући пјесме и звук којим жели да се представи публици након паузе.
Током година проведених далеко од рефлектора, о Станковићу су кружиле бројне приче. Писало се да је желио да се замонаши, често је обилазио манастире и вријеме посвећивао духовном миру, што је додатно подгријало спекулације да би могао потпуно да напусти естраду. Ипак, он се тим поводом никада није конкретно оглашавао, па су ове информације остале на нивоу нагађања.
Сада, чини се, Милан окреће нову страницу. Како се наводи, пјевач је на новом албуму радио дуго и посвећено. Његов повратак многи виде као једно од највећих изненађења на домаћој естради ове године, а остаје да се види да ли ће нови албум надмашити очекивања вјерних фанова који су га све вријеме чекали. Сем фанова, који никад нису одустали од њега, и колеге су га молиле да се врати на естрадну сцену.
Овим поводом огласила се и Рада Манојловић на друштвеној мрежи "X" кратко прокоментарисала актуелне наводе, остављајући простор за различита тумачења.
- Ништа ме не питајте јер не смијем ништа да кажем, а ништа и не знам - написала је она, а потом додала:
- А знате шта сте ме питали и мислим да знате на шта мислим, то јест да мислимо на исто.
Њена објава убрзо је изазвала лавину реакција на мрежама, а коментари су се низали великом брзином, док су пратиоци покушавали да протумаче да ли њене ријечи потврђују или само подгревају спекулације о повратку Милана Станковића.
(Информер)
