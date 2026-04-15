Стефан Карић се огласио након пресуде да је крив због пребијања Наташе Шавије

15.04.2026 21:56

Стефан Карић се огласио након пресуде да је крив због пребијања Наташе Шавије

Након информација до којих су дошли медији, у вези са судским поступком између Стефана Карића и Наташе Шавије, а према којима је Карић осуђен, бивши ријалити учесник огласио се и кратко прокоментарисао наводе који су изазвали велику пажњу јавности.

Карић је демантовао сазнања о пресуди, наводећи да о томе није имао никакве информације.

"Немам појма, први пут то чујем. Није се то десило, нисам био ту, прије два дана сам дошао у Београд. Не знам ништа о томе - рекао је Карић за Телеграф.

Подсјетимо, адвокат Наташе Шавије, Брана Радосављевић је за Телеграф изнио детаље пресуде, наводећи да је суд донио одлуку којом је Карић осуђен на условну казну затвора. Како је тада наведено, пресудом је Карић осуђен на годину дана затвора, односно три године условне казне, уз објашњење да се казна активира уколико у том периоду понови кривично дело.

Такође је истакнуто да Шавија нема право жалбе на пресуду.

- Суд је донио пресуду прије два мјесеца у којој стоји да је Стефан Карић осуђен на годину дана затвора, односно три године условно. Казна постаје активна уколико понови дело у року од три године. Наташа нема право жалбе. Казна је правоснажна од момента изрицања - навео је адвокат Радосављевић.

Подсјетимо, Наташа Шавија је оптужила бившег ријалити учесника да јој је 1. маја 2023. године нанио тешке телесне повреде, након чега је покренут судски поступак који је мјесецима био у фокусу јавности. Током процеса, Карић се у више наврата појављивао на рочиштима, док се Шавија у једном периоду није одазивала заказаним претресима, да би се у априлу прошле године појавила пред судом и наставила учешће у поступку.

