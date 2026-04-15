Никад мршавија Никол Кидман згрозила јавност: "Промјенила се након развода"

15.04.2026 15:43

Никол Кидман и Сандра Булок на на догађају "CinemaCon" у Лас Вегасу
Фото: Tanjug/AP Photo/Chris Pizzello

Сандра Булок и Никол Кидман појавиле су се на догађају "CinemaCon" у Лас Вегасу, а пажњу јавности привукле су како својим одевним комбинацијама, тако и физичким изгледима.

Већ смо писали о грандиозном повратку Сандре Булок "међу живе", односно, међу филмским свјетом и то у наставку филма "Practical Magic 2". За ову прилику је носила шик црвено одјело које је упарила са секси грудњаком од црне коже.

Друштво на црвеном тепиху правила јој је колегиница Никол Кидман која је одлучила да пажњу привуче како одевном комбинацијом, тако и физичким изгледом.

Како се види, Никол је носила дугу црну хаљину, коју је употпунила штиклама у истој боји и може се рећи да је управо ова тоалета истакла њену видно мршаву фигуру тијела.

Том Круз-24092025

Сцена

Зашто се Том Круз разводи од својих жена када напуне 33 године?

На друштвеним мрежама појавили су се бројни коментари о њиховом заједничком појављивању. "Блистају", "Моје двије омиљене глумице. Дивне су", само су неки...

Неки су је и критиковали

Дио корисника осврнуо се и на изглед славне Никол. Тврде да се након развода промијенила, те да је драстично смршала.

"Након развода се промијенила", "Не сећам се да је икад прије била овако мршава, шта се дешава?", "Да ли користи Оземпик", низали су се коментари.

(б92)

Прочитајте више

Никол Кидман одушевила интернет: На мрежама тврде да глумица никад није боље изгледала

Сцена

Никол Кидман одушевила интернет: На мрежама тврде да глумица никад није боље изгледала

6 мј

0
Никол Кидман открила због које промјене на себи жали

Сцена

Никол Кидман открила због које промјене на себи жали

10 мј

0
Никол Кидман објаснила зашто носи перику

Сцена

Никол Кидман објаснила зашто носи перику

10 мј

0
Никол Кидман играти у популарној серији

Култура

Никол Кидман играти у популарној серији

1 год

0

Више из рубрике

Пјевачица Оља Карлеуша приликом извођења пјесме подигла руке.

Сцена

Позната пјевачица шокирала детаљима о васпитању сина: ''Муж је побјегао са њим у купатило''

1 ч

0
Пјевач открио нове информације о здравственом стању Зорице Брунцлик: ''Иде на боље''

Сцена

Пјевач открио нове информације о здравственом стању Зорице Брунцлик: ''Иде на боље''

6 ч

0
Пјевачица Бритни Спирс

Сцена

Синови наговорили Бритни Спирс да се пријави на лијечење

1 д

1
Дарко Лазић

Сцена

Емотивне ријечи Дарка Лазића: ''Још чекам да се појавиш брате мој..''

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

32

Прслук за спасавање са Титаника иде на аукцију: На њему је 8 потписа преживјелих, а цијена оставља без даха

16

21

Маја Исовић Добријевић: Нису тачне тврдње Дринића, дјеца се не лијече преко СМС порука

16

16

Влада ФБиХ усвојила закључак: Задужују се 800 милиона евра на Лондонској берзи!

16

07

Лавров: Брисел и Лондон ометају нормализацију дипломатских односа Москве и Вашингтона

16

02

Комуникација китова уљешура има сличности са обрасцима људског говора

