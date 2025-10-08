Logo

Никол Кидман одушевила интернет: На мрежама тврде да глумица никад није боље изгледала

Никол Кидман одушевила интернет: На мрежама тврде да глумица никад није боље изгледала

Холивудска глумица Никол Кидман појавила се на Paris Fashion Weeku у пратњи кћерки, а њен изглед који су на мрежама описали као "осветнички" након развода с Кеитом Урбаном привукао је посебну пажњу.

Кидман је показала нову фризуру - одсјекла је шишке уз своје увијене плаве праменове. Уз то је носила дугу широку бијелу кошуљу и изблиједјеле плаве фармерке те црне салонке на пету.

Уз једноставан накит, ово суптилно модно издање на мрежама су описали "савршеним осветничким" аутфитом, а неки су је описали и као "принцезу Диану модерног доба".

Заједно с Никол у првом реду Шанелове модне ревије биле су и њене кћерке Сундаy Росе (17) и Фаит Маргарет (14).

Подсјетимо, прошле седмице је објављена вијест да је Кидман поднијела захтјев за развод од Кеита Урбана након покушаја да спаси њихов брак.

Извор је потврдио за ТМЗ да се Урбан иселио из куће током љета, а Кидман је пазила на њихове двије кћерке и "држала породицу на окупу кроз ово тешко вријеме".

Пар се вјенчао у јуну 2006. године након што су се упознали на забави у Лос Анђелесу годину дана раније, и имају кћерке Сундаy Росе (17) и Фаит Маргарет (14).

Растанак се догодио само три мјесеца након што је Кидман прославила 19. годишњицу брака пара емотивном објавом на Инстаграму.

Nikol Kidman

frizura

stil

