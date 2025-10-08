Никол Кидман одушевила интернет: На мрежама тврде да глумица никад није боље изгледала

Извор:
Кликс
08.10.2025
13:54
Коментари:0
Холивудска глумица Никол Кидман појавила се на Paris Fashion Weeku у пратњи кћерки, а њен изглед који су на мрежама описали као "осветнички" након развода с Кеитом Урбаном привукао је посебну пажњу.
Кидман је показала нову фризуру - одсјекла је шишке уз своје увијене плаве праменове. Уз то је носила дугу широку бијелу кошуљу и изблиједјеле плаве фармерке те црне салонке на пету.
Уз једноставан накит, ово суптилно модно издање на мрежама су описали "савршеним осветничким" аутфитом, а неки су је описали и као "принцезу Диану модерног доба".
this is the greatest revenge look i’ve seen in my life nicole GODman pic.twitter.com/E4x9haXl32— Cris ✨ (@lionesspike) October 6, 2025
Заједно с Никол у првом реду Шанелове модне ревије биле су и њене кћерке Сундаy Росе (17) и Фаит Маргарет (14).
Подсјетимо, прошле седмице је објављена вијест да је Кидман поднијела захтјев за развод од Кеита Урбана након покушаја да спаси њихов брак.
Извор је потврдио за ТМЗ да се Урбан иселио из куће током љета, а Кидман је пазила на њихове двије кћерке и "држала породицу на окупу кроз ово тешко вријеме".
Social media users praised Nicole Kidman for her "unbothered but chic" revenge look at the Chanel show in Paris — even calling it "princess diana for the modern age" 👑 📸: AP, REUTERS, 📱: lionesspike, guiltyasrhys pic.twitter.com/rKlCUnPanC— Page Six (@PageSix) October 7, 2025
Пар се вјенчао у јуну 2006. године након што су се упознали на забави у Лос Анђелесу годину дана раније, и имају кћерке Сундаy Росе (17) и Фаит Маргарет (14).
Растанак се догодио само три мјесеца након што је Кидман прославила 19. годишњицу брака пара емотивном објавом на Инстаграму.
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму