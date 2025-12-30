Вукановић о пуцњави у Требињу

Извор:
АТВ
30.12.2025
14:56
Коментари:0
Једна особа је рањена у пуцњави која се јутрос десила у требињском насељу Виногради, потврдио је портпарол ОЈТ Требиње Срђан Вукановић.
"Јутрос у раним јутарњим часовима је дошло до употребе ватреног оружја у насељу Виногради. Увиђајем је констатовано да је дошло до насилног уласка у објекат у власништву лица З.Т. из Требиња те да је потом дошло до физичког контакта између власника објекта и лица С,Б. Том приликом је дошло до пуцања из ватреног оружја и тјелесних повреда које је задобио С.Б.", рекао је Вукановић и додао:
"Лице С.Б је у болници и задобило је лакше тјелесне повреде. Стекла су се обиљежја кривичних дјела Повреда неповредивости стана и Изазивање опште опасности и Недозвољена производња и промет оружја и муниције".
Лице С.Б по изласку из Болнице, биће приведен на саслушање код поступајућег тужиоца.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч0
Најновије
Најчитаније
16
45
16
39
16
39
16
28
16
23
Тренутно на програму