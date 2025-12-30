Logo
Large banner

Вукановић о пуцњави у Требињу

Извор:

АТВ

30.12.2025

14:56

Коментари:

0
Вукановић о пуцњави у Требињу
Фото: АТВ

Једна особа је рањена у пуцњави која се јутрос десила у требињском насељу Виногради, потврдио је портпарол ОЈТ Требиње Срђан Вукановић.

"Јутрос у раним јутарњим часовима је дошло до употребе ватреног оружја у насељу Виногради. Увиђајем је констатовано да је дошло до насилног уласка у објекат у власништву лица З.Т. из Требиња те да је потом дошло до физичког контакта између власника објекта и лица С,Б. Том приликом је дошло до пуцања из ватреног оружја и тјелесних повреда које је задобио С.Б.", рекао је Вукановић и додао:

"Лице С.Б је у болници и задобило је лакше тјелесне повреде. Стекла су се обиљежја кривичних дјела Повреда неповредивости стана и Изазивање опште опасности и Недозвољена производња и промет оружја и муниције".

Лице С.Б по изласку из Болнице, биће приведен на саслушање код поступајућег тужиоца.

Подијели:

Таг:

Требиње

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласило се Тужилаштво о пуцњави у Требињу

Хроника

Огласило се Тужилаштво о пуцњави у Требињу

6 ч

0
Пуцњава у Требињу, једна особа рањена

Хроника

Пуцњава у Требињу, једна особа рањена

6 ч

0
Код Требиња пронађена већа количина минско-експлозивних средстава

Градови и општине

Код Требиња пронађена већа количина минско-експлозивних средстава

22 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Преминула легенда требињског Леотара

1 седм

0

Више из рубрике

Подигнуте оптужница у предмету са доказима из "Скај" апликације, ево ко је све оптужен

Хроника

Подигнуте оптужница у предмету са доказима из "Скај" апликације, ево ко је све оптужен

3 ч

0
Укинута пресуда некадашњем замјенику правобраниоца Републике Српске

Хроника

Укинута пресуда некадашњем замјенику правобраниоца Републике Српске

3 ч

0
"Аудијем" побјегли од полиције која је утврђивала идентитет сувозача, убрзо ухапшени

Хроника

"Аудијем" побјегли од полиције која је утврђивала идентитет сувозача, убрзо ухапшени

5 ч

0
Огласило се Тужилаштво о пуцњави у Требињу

Хроника

Огласило се Тужилаштво о пуцњави у Требињу

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

45

Додик: Покушај напада на Путинову резиденцију је терористички чин

16

39

Хитне службе евакуишу заробљене на жичари, прве фотографије са лица мјеста

16

39

Умро од туге за сином: Ратомир није могао да се помири да његовог Далибора више нема, дан касније склопио очи

16

28

Да ли се трансплантацијом преносе сјећања и особине донора? Ево шта кажу пацијенти

16

23

Интервенција полиције у Ботуну унијела нове подјеле у црногорску политику и друштво

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner