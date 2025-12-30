Logo
Огласило се Тужилаштво о пуцњави у Требињу

АТВ

30.12.2025

10:33

Огласило се Тужилаштво о пуцњави у Требињу

Једна особа је рањена у пуцњави која се јутрос десила у требињском насељу Виногради.

Из Окружног јавног тужилаштва у Требињу речено је да је у раним јутарњим часовима дошло до употребе ватреног оружја у породичној кући.

policija rs

Хроника

Пуцњава у Требињу, једна особа рањена

"Окружном јавном тужилаштву у Требињу пријављено је да је дана, 30.12.2025. године, у раним јутарњим часовима дошло до употребе ватреног оружја у породичној кући власништво З.Т. у насељу Виногради у Требињу.

Увиђај, којим је руководио дежурни окружни тужилац, извршили су службеници Полицијске управе Требиње, којим радњама је установљено да је лице С.Б. из Требиња уз употребу ватреног оружја провалио у кућу З.Т. у Улици Виноградска бб, којом приликом је дошло до физичког обрачуна између С.Б. и З.Т, при чему је лице С.Б. задобило тјелесне повреде од употребе ватреног оружја", наводе из ОЈТ Требиња.

Требиње

Коментари (0)
