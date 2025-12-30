Огласило се Тужилаштво о пуцњави у Требињу

Извор:
АТВ
30.12.2025
10:33
Коментари:0
Једна особа је рањена у пуцњави која се јутрос десила у требињском насељу Виногради.
Из Окружног јавног тужилаштва у Требињу речено је да је у раним јутарњим часовима дошло до употребе ватреног оружја у породичној кући.
Хроника
Пуцњава у Требињу, једна особа рањена
"Окружном јавном тужилаштву у Требињу пријављено је да је дана, 30.12.2025. године, у раним јутарњим часовима дошло до употребе ватреног оружја у породичној кући власништво З.Т. у насељу Виногради у Требињу.
Увиђај, којим је руководио дежурни окружни тужилац, извршили су службеници Полицијске управе Требиње, којим радњама је установљено да је лице С.Б. из Требиња уз употребу ватреног оружја провалио у кућу З.Т. у Улици Виноградска бб, којом приликом је дошло до физичког обрачуна између С.Б. и З.Т, при чему је лице С.Б. задобило тјелесне повреде од употребе ватреног оружја", наводе из ОЈТ Требиња.
Република Српска
2 ч0
Регион
2 ч0
Хроника
2 ч0
Сцена
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
13
12
07
11
41
11
37
11
30
Тренутно на програму