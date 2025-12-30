Укинута пресуда за убиство Ћулума, Шакићу ново суђење

Аутор:Огњен Матавуљ
30.12.2025
09:43
Коментари:0
Врховни суд Републике Српске укинуо је пресуду Синиши Шакићу званом Кинез којом је ослобођен оптужбе за убиство Славише Ћулума!
"Судско вијеће уважило је жалбу Републичког јавног тужилаштва и укинуло првостепену пресуду Окружног суда у Бањалуци којом је Шакић ослобођен оптужбе. Предмет је враћен на поновно суђење", рекла је секретар Врховног суда РС Јелена Деспотовић.
Подсјетимо, Ћулум је убијен у сачекуши 15. маја 2020. године на локалном путу у Драгочају.
Према оптужници Шакић је заједно и у договору са непознатом особом набавио мотоцикл, који је користио за ”извиђање" терена гдје су планирали убиство, као и аутоматско оружје и муницију којим ће извршити злочин.
”Шакић и непозната особа прилагодили су двије локације у Драгочају, у пошумљеном појасу поред локалног пута који су користили за своје скривање и скривање мотоцикла, те за осматрање и извршење кривичног дјела. Затим су 15. маја прошле године око 11.15 часова у засеоку Кочићи у засједи сачекали Ћулума који је возилом наишао путем”, наводи се у оптужници.
У критично вријеме Ћулум се ”голфом 6” кретао макадамским путем, недалеко од куће у којој је боравио са мајком и очухом, када су нападачи из ”бункера” уз пут запуцали према њему. Према возилу су испаљена најмање 22 хица из два аутоматска оружја, која су Ћулуму нанијела више тешких повреда од којих је на мјесту остао мртав.
Током суђења вјештаци су навели да је на Ћулума пуцано са три стране. Погођен је, између осталог, у главу и срце и није имао промил шансе да преживи. Утврђено је и да је 13 хитаца испаљено из једне, а девет из друге аутоматске пушке. Међутим, оружје којим је убијен током истраге није пронађено.
Након убиства, убице су мотоциклом побјегле с мјеста злочина. Снимљени су надзорним камерама како бјеже из Драгочаја. Били су обучени у маскирну одјећу, док су преко глава носили мотоциклистичке кациге. Наводно су побјегли према Козари, на подручју општине Градишка. Међутим, ни мотоцикл током истраге није пронађен.
