Легла да спава након вечере, па завршила у коми: Сада је све упозорила на један симптом

Наизглед обична вечера са пријатељицом претворила се у борбу за живот 23-годишње Кејтлин Алсоп.
Током вечери осјетила је тек благо пецкање у језику, као да се угризла, али томе није придавала већи значај. Вратила се кући, легла да спава и заспала, не слутећи шта ће услиједити.
Мање од сат касније пробудила се гушећи се, без даха и са утрнулошћу језика, неспособна да говори или нормално дише.
Сама у стану и у паници, Кејтлин је, уз све теже дисање, успјела да пошаље поруке члановима породице тражећи помоћ. Брза реакција тетке показала се пресудном, јер је њено стање из минута у минут постајало све теже.
У почетку се сумњало на јаку алергијску реакцију, али терапија није дала резултате.
Због наглог отицања дисајних путева и погоршања стања, Кејтлин је хитно пребачена у већу болницу, гдје су љекари донијели одлуку да је ставе у индуковану кому. У том стању провела је девет дана, прикључена на апарате за одржавање живота.
Њено стање тада је описано као изузетно тешко и неизвјесно.
Након низа претрага, љекари су утврдили да је узрок Лудвигова ангина – ријетка, али изузетно опасна бактеријска инфекција која захвата дно усне шупљине и врат и може довести до гушења и сепсе.
Извор инфекције био је инфицирани и импактирани умњак, иако Кејтлин раније није имала јаче болове нити друге симптоме.
Инфекција је у једном тренутку почела да угрожава доток крви ка срцу и мозгу, а постојала је и реална опасност од трајних посљедица. Хитном хируршком интервенцијом – вађењем зуба, постављањем дрена и агресивном терапијом антибиотицима – љекари су успјели да зауставе ширење инфекције.
Након буђења из коме, Кејтлин је поново почела самостално да дише, а опоравак је трајао седмицама. Данас своју причу дијели како би упозорила друге на опасности сепсе и подсјетила колико брзо наизглед безазлен здравствени проблем може постати животно угрожавајући
