Легла да спава након вечере, па завршила у коми: Сада је све упозорила на један симптом

Стил Курир

10.02.2026

16:56

bolest, zaraza, bolnica
Фото: Unsplash

Наизглед обична вечера са пријатељицом претворила се у борбу за живот 23-годишње Кејтлин Алсоп.

Током вечери осјетила је тек благо пецкање у језику, као да се угризла, али томе није придавала већи значај. Вратила се кући, легла да спава и заспала, не слутећи шта ће услиједити.

Графит на Косову-10022026

Србија

Провокације не престају: Албанац исписао графите који величају "УЧК", па упао у вртић

Мање од сат касније пробудила се гушећи се, без даха и са утрнулошћу језика, неспособна да говори или нормално дише.

Трка с временом и позив у помоћ

Сама у стану и у паници, Кејтлин је, уз све теже дисање, успјела да пошаље поруке члановима породице тражећи помоћ. Брза реакција тетке показала се пресудном, јер је њено стање из минута у минут постајало све теже.

У почетку се сумњало на јаку алергијску реакцију, али терапија није дала резултате.

Љекари су је ставили у индуковану кому

Због наглог отицања дисајних путева и погоршања стања, Кејтлин је хитно пребачена у већу болницу, гдје су љекари донијели одлуку да је ставе у индуковану кому. У том стању провела је девет дана, прикључена на апарате за одржавање живота.

Slađa Alegro

Сцена

Слађа Алегро: Не желим да обрукам ни своју кућу ни своје дете

Њено стање тада је описано као изузетно тешко и неизвјесно.

Прави узрок: ријетка и опасна инфекција

Након низа претрага, љекари су утврдили да је узрок Лудвигова ангина – ријетка, али изузетно опасна бактеријска инфекција која захвата дно усне шупљине и врат и може довести до гушења и сепсе.

Извор инфекције био је инфицирани и импактирани умњак, иако Кејтлин раније није имала јаче болове нити друге симптоме.

Спас у посљедњем тренутку

Инфекција је у једном тренутку почела да угрожава доток крви ка срцу и мозгу, а постојала је и реална опасност од трајних посљедица. Хитном хируршком интервенцијом – вађењем зуба, постављањем дрена и агресивном терапијом антибиотицима – љекари су успјели да зауставе ширење инфекције.

policija hrvatska

Регион

Руководилац полиције у Дубровнику осумњичен да је крао марихуану из сефа

Опоравак и порука другима

Након буђења из коме, Кејтлин је поново почела самостално да дише, а опоравак је трајао седмицама. Данас своју причу дијели како би упозорила друге на опасности сепсе и подсјетила колико брзо наизглед безазлен здравствени проблем може постати животно угрожавајући

