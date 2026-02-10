Огласило се тужилаштво због смрти дјевојчице (4)

Извор:
Телеграф
10.02.2026
16:07
Више јавно тужилаштво у Чачку огласило се данас након смрти дјевојчице (4) Еме М која је преминула је 4. фебруара након операције крајника. Тужилаштво је наложило обдукцију тијела дјетета, као и да се ураде токсиколошке анализе.
"У вези појачаног интересовања јавности поводом догађаја када је након операције крајника у Општој болници у Чачку, преминуло дијете старо четири године, обавјештавамо јавност да је дежурни јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Чачку обавијештен од стране Полицијске управе у Чачку о догађају и да је наложио да се обави обдукција тијела преминулог дјетета, да се изврше токсиколоше анализе, као и да се предузму и друге мјере и радње ради утврђивања свих околности у вези наведеног догађаја, након чега ће бити одлучено о даљем току поступка", саопштили су из тужилаштва.
Мајка дјевојчице (4) која је преминула након операције крајника: ''Нису ми дали ни да путујем са Емом''
Покренута је истрага, а и инспекција испитује случај. У Чачку су се синоћ окупили грађани који траже одговоре и одговорне о овом дјелу.
