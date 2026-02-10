Logo
Large banner

Огласило се тужилаштво због смрти дјевојчице (4)

Извор:

Телеграф

10.02.2026

16:07

Коментари:

0
Огласило се тужилаштво због смрти дјевојчице (4)
Фото: Unsplash

Више јавно тужилаштво у Чачку огласило се данас након смрти дјевојчице (4) Еме М која је преминула је 4. фебруара након операције крајника. Тужилаштво је наложило обдукцију тијела дјетета, као и да се ураде токсиколошке анализе.

"У вези појачаног интересовања јавности поводом догађаја када је након операције крајника у Општој болници у Чачку, преминуло дијете старо четири године, обавјештавамо јавност да је дежурни јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Чачку обавијештен од стране Полицијске управе у Чачку о догађају и да је наложио да се обави обдукција тијела преминулог дјетета, да се изврше токсиколоше анализе, као и да се предузму и друге мјере и радње ради утврђивања свих околности у вези наведеног догађаја, након чега ће бити одлучено о даљем току поступка", саопштили су из тужилаштва.

Болница

Србија

Мајка дјевојчице (4) која је преминула након операције крајника: ''Нису ми дали ни да путујем са Емом''

Покренута је истрага, а и инспекција испитује случај. У Чачку су се синоћ окупили грађани који траже одговоре и одговорне о овом дјелу.

Подијели:

Тагови :

Čačak

preminula djevojčica

operacija krajnika

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вучић: Са Додиком о свим питањима од значаја за Србију и Српску

Србија

Вучић: Са Додиком о свим питањима од значаја за Србију и Српску

31 мин

0
Сијарто открио: ЕУ разматра увођење санкција "Гаспрому", "Лукоилу" и "Росатому"

Свијет

Сијарто открио: ЕУ разматра увођење санкција "Гаспрому", "Лукоилу" и "Росатому"

38 мин

0
Прво је запросио, а кад је рекла "да" повратио: Горе мреже због урнебесног снимка

Занимљивости

Прво је запросио, а кад је рекла "да" повратио: Горе мреже због урнебесног снимка

43 мин

0
Милорад Додик и Александар ВУчић

Република Српска

Додик са Вучићем: Заједно настављамо да чувамо мир, јачамо сарадњу и градимо сигурнију будућност за све

45 мин

0

Више из рубрике

Вучић: Са Додиком о свим питањима од значаја за Србију и Српску

Србија

Вучић: Са Додиком о свим питањима од значаја за Србију и Српску

31 мин

0
Мајка дјевојчице (4) која је преминула након операције крајника: ''Нису ми дали ни да путујем са Емом''

Србија

Мајка дјевојчице (4) која је преминула након операције крајника: ''Нису ми дали ни да путујем са Емом''

1 ч

0
Ово урадите са сићом из "касице прасице": Метални новац мало вриједи, али пуно кошта

Србија

Ово урадите са сићом из "касице прасице": Метални новац мало вриједи, али пуно кошта

17 ч

0
Приштина: ЦИК потврдио резултате ванредних избора

Србија

Приштина: ЦИК потврдио резултате ванредних избора

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

32

Мазалица: Нема уласка БиХ у НАТО

16

32

Провокације не престају: Албанац исписао графите који величају "УЧК", па упао у вртић

16

23

Додик са Замполијем: Сусрет долази у континуитету веома успјешне посјете Вашингтону

16

19

Стижу паре: За 7 знакова почиње златни период

16

18

Инфлуенсерка (24) пронађена мртва у стану: Развела се прије мјесец дана, полиција сумња на једно

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner