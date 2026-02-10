Logo
Шта никако не треба спремати у фритези?

10.02.2026

17:35

Фото: Unsplash

Фритеза на врућ ваздух користи снажну циркулацију топлоте, како би припремила хрскаве оброке са минималном количином уља, због чега је у посљедње вријеме постала омиљени уређај у многим домаћинствима. Људи је хвале због брзине, практичности и могућности да припреме брзе и укусне оброке без масноће.

Ипак, стручњаци упозоравају да нису све намирнице погодне за припрему у ер фрајеру. Погрешан избор може довести до неукусног оброка, жилаве или тврде хране, или у најгорем случају чак изазвати пожар и оштетити уређај.

Сосеви ће направити прави хаос

Јела која садрже сосеве или течност нису погодна за фритезу на врућ ваздух. Врела течност лако може да прска унутар корпе, оштети гријне елементе и направи неред, а у неким случајевима може представљати опасност по безбједност.

Чили, болоњез сос или други могу да испрже површину хране док, они остају недовољно обрађени, што резултира незадовољавајућим оброком.

Кокице су опасне и могу да изазову пожар

Иако се кокице савршено прже у микроталасној, већина фритеза на врућ ваздух не може достићи потребну температуру за пуцање зрна. Зрна се могу заглавити у гријном елементу, што ствара ризик од кратког споја и пожара.

Покушај припреме кокица у ер фрајеру може резултирати и нередом у кухињи, јер се дио зрна неће отворити, а дио може загорјети.

Броколи ће постати сув и изгубиће хрскавост

Броколи у фритези на врућ ваздух губи влагу, постаје жилав и непријатно оштар. Док фритеза даје одличне резултате са кромпиром и мрквом, броколи захтијева кување или бланширање прије печења како би задржао сочност и хрскавост.

Без претходне припреме, цвјетови броколија постају тврди, а укус непријатан, што уништава оброк. Једноставно је боље да избјегнете овај начин припреме броколија, преноси "24Седам".

