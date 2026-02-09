Logo
Large banner

Додајте само једну ствар у бубањ и кухињске крпе ће засијати као нове

Извор:

Крстарица

09.02.2026

19:42

Коментари:

0
Додајте само једну ствар у бубањ и кухињске крпе ће засијати као нове

Дуго се вјеровало да су врели лонац и сати кувања једини пут до чистих крпа. Пракса је показала другачије. Памучна влакна често страдају од превише агресивних избјељивача који их чине крутим и неупотребљивим. Рјешење које заправо ради крије се у кесици лимунтуса. Ова намирница из шпајза рјешава проблем сиве боје и масних наслага брже од било ког индустријског средства.

Искусне домаћице знају да тајна није у снази детерџента, већ у пХ вриједности воде. Лимунтус дјелује директно на каменац и органске флеке које обичан прашак само „запече“ на високој температури.

ilu-spavanje-san-krevet-28082025

Здравље

Стручњаци упозоравају: Ако овако спавате, озбиљно угрожавате здравље

Како се правилно изводи прање кухињских крпа са лимунтусом?

Прање кухињских крпа са лимунтусом изводи се тако што двије кесице лимунске киселине убаците директно у бубањ. Подесите програм на 60 степени. Киселина разграђује каменац и масноће, враћајући тканини првобитну бјелину и мекоћу без употребе агресивног хлора.

Зашто лимунтус побјеђује скупе прашкове?

Проблем код прања бијелог веша је накупљање каменца и неиспраног детерџента. То ствара онај познати осејћај „масне чистоће“. Лимунска киселина у лимунтусу врши благу хемијску реакцију која неутралише остатке сапунице.

Многи праве грешку и додају избјељиваче на бази хлора. То само краткорочно рјешава проблем, а дугорочно „једе“ памук. Лимунтус је природан, безбједан за машину и неупоредиво јефтинији. Резултат је идентичан оном који су некада постизале наше баке вишесатним искувавањем.

vatra pozar

Хроника

Запаљен аутомобил у Сарајеву: Камере снимиле паљевину и бјекство осумњиченог

Правила за максималан ефекат

Да би крпе увијек биле као нове, примјените сљедећа правила:

-Никада не мијешајте кухињске крпе са пешкирима за купатило.

-Користите само течни детерџент или смањите дозу прашкастог за трећину.

-Лимунтус додајте увијек директно у бубањ, не у фиоку за прашак.

-Избјегавајте омекшивач јер он смањује моћ упијања памука.

Ако су крпе екстремно прљаве, потопите их у лавор топле воде са једном кесицом лимунтуса прије прања у машини. Ово ће омекшати мрље од уља и парадајза које су најтеже за уклањање.

Хидроелектрана

Република Српска

Хидроелектране производе пуном паром

Најчешћа заблуда о високим температурама

Често мислимо да ће 90 степени ријешити све. Заправо, превелика топлота може трајно фиксирати одређене мрље од протеина (јаја, млијеко). Програм од 60 степени уз додатак лимунске киселине је оптимална мјера за хигијену и очување материјала.

Подијели:

Тагови:

kuhinjske krpe

прање веша

веш машина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Планира ли БиХ укинути ПДВ на увоз злата?

Економија

Планира ли БиХ укинути ПДВ на увоз злата?

3 ч

0
Језиво насиље у школи: Наставник шамарао ученика, ђаци све снимили

Србија

Језиво насиље у школи: Наставник шамарао ученика, ђаци све снимили

3 ч

0
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

НСРС ускоро разматра враћање овлаштења Српској

3 ч

0
Синиша Каран

Република Српска

Република Српска коначно добила предсједника

3 ч

0

Више из рубрике

У фебруару поспите овај прах око ружа и цвјетаће непрестано до јесени

Савјети

У фебруару поспите овај прах око ружа и цвјетаће непрестано до јесени

7 ч

0
Čaj, cvijeće

Савјети

Чајеви који природно снижавају ниво шећера у крви

2 д

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Савјети

Психолог објашњава зашто нас толико занима случај Милице Тодоровић

2 д

0
Ово помаже да избаците никотин из тијела: Прочистите свој организам

Савјети

Ово помаже да избаците никотин из тијела: Прочистите свој организам

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

56

Цвијановић: "Тројка" очајнички покушава да се консолидује у јавности

22

48

Отац четворо дјеце из Србије погинуо у саобраћајној несрећи у Минхену

22

45

Централне вијести, 09.02.2026.

22

44

Ово урадите са сићом из "касице прасице": Метални новац мало вриједи, али пуно кошта

22

38

Пелег: Ћудићева шири мржњу према Јеврејима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner