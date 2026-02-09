Језиво насиље у школи: Наставник шамарао ученика, ђаци све снимили

Извор:
Језиво насиље догодило се данас у једној школи у Приштини када је наставник ударио ђака, и то пред другим ученицима.
Видео који је објављен приказује директан сукоб између наставника и ученика.
Након објављивања снимка у медијима, полиција је ухапсила наставника Кадриуа.
Случај је за портал Индексонлине потврдио и портпарол полиције Енис Плана.
"Данас око 12.00 часова примили смо информацију о случају физичког напада који се догодио у једној основној школи у Приштини. Полиција је одмах изашла на лице мјеста и у полицијску станицу привела стране укључене у случај. Тренутно полиција, у координацији са тужилаштвом, спроводи истрагу ради расвјетљавања овог случаја", рекао је Плана.
