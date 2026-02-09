Logo
Large banner

Језиво насиље у школи: Наставник шамарао ученика, ђаци све снимили

Извор:

Телеграф

09.02.2026

19:12

Коментари:

0
Језиво насиље у школи: Наставник шамарао ученика, ђаци све снимили
Фото: Pixabay

Језиво насиље догодило се данас у једној школи у Приштини када је наставник ударио ђака, и то пред другим ученицима.

Видео који је објављен приказује директан сукоб између наставника и ученика.

Синиша Каран

Република Српска

Република Српска коначно добила предсједника

Након објављивања снимка у медијима, полиција је ухапсила наставника Кадриуа.

Случај је за портал Индексонлине потврдио и портпарол полиције Енис Плана.

"Данас око 12.00 часова примили смо информацију о случају физичког напада који се догодио у једној основној школи у Приштини. Полиција је одмах изашла на лице мјеста и у полицијску станицу привела стране укључене у случај. Тренутно полиција, у координацији са тужилаштвом, спроводи истрагу ради расвјетљавања овог случаја", рекао је Плана.

Подијели:

Тагови:

nastavnik

nasilje u školi

Priština

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Више од шест година прогањао жену на друштвеним мрежама: Упућивао јој пријетње по живот

Хроника

Више од шест година прогањао жену на друштвеним мрежама: Упућивао јој пријетње по живот

3 ч

0
паре, новац, марке

БиХ

Када је послодавац дужан исплатити отпремнину раднику

4 ч

0
Колико странци морају имати пара за сваки дан проведен у БиХ

БиХ

Колико странци морају имати пара за сваки дан проведен у БиХ

4 ч

0
Здравко Чолић-бачена бомба на кућу

Сцена

Познато гдје се налази Здравко Чолић након што је бачена бомба на његову вилу

4 ч

0

Више из рубрике

Priština Kosovo

Србија

Суд у Приштини одбацио жалбе, вечерас потврда коначних резултата избора

5 ч

0
Дјевојчица умрла након операције крајника: Познати детаљи трагедије

Србија

Дјевојчица умрла након операције крајника: Познати детаљи трагедије

6 ч

0
Operacija, operaciona sala

Србија

Дјевојчица преминула након операције крајника

6 ч

0
Тужилаштво тражи казну од 45 година затвора за Хашима Тачија

Србија

Тужилаштво тражи казну од 45 година затвора за Хашима Тачија

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Граорац: Приоритет тражење несталих

22

56

Цвијановић: "Тројка" очајнички покушава да се консолидује у јавности

22

48

Отац четворо дјеце из Србије погинуо у саобраћајној несрећи у Минхену

22

45

Централне вијести, 09.02.2026.

22

44

Ово урадите са сићом из "касице прасице": Метални новац мало вриједи, али пуно кошта

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner