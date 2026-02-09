Дјевојчица умрла након операције крајника: Познати детаљи трагедије

Извор:
Блиц
09.02.2026
16:46
Коментари:0
У Општој болници у Чачку извршена је операција крајника дјевојчице Е.М. (4). Међутим, усљед компликација, девојчица је хитно транспортована за Београд, гдје је преминула на Институту за мајку и дете.
Како пише Блиц, компликације су се јавиле након операције, а приликом буђења дјевојчице.
Према незваничним сазнањима, ток операције је био "нормалан".
"Приликом операције је крварење било уобичајено, а и након операције крајника није било крварења. Анестезиолошки налаз је био уредан. Међутим, у току буђења је дошло до брохоспазма, односно стезања мишића који окружују дисајне путеве што је отежало дисање. Из тубуса је била присутна обилнија секреција", каже извор "Блица".
Како сазнајемо, дјевојчица је по пријему у болницу имала уредан ОРЛ налаз.
"Нос и ждрело су били уредног налаза, није било никаквих контраиндикација за операцију", каже извор "Блица".
Како смо писали, дјевојчица је након тога хитно транспортована у Београд, на Институт за мајку и дете, гдје је и преминула.
