Супруга познатог пјевача открила како се он осјећа након отмице

Блиц

09.02.2026

16:40

otet daniel kajmakoski video snimak
Фото: Printscreen/Instagram

Македонски пјевач Даниел Кајмакоски доживио је праву драму у Београду, када је након наступа у Бетон хали отет, а затим пронађен везан у аутомобилу из којег су отмичари побјегли.

Сада се за Блиц огласила његова супруга Марина, која је открила како се сада он осјећа, као и да је цијела породица под великим стресом.

krokodil tanjugap

Свијет

Рибар бјежао од слонова па га убио крокодил

– Шта да вам кажем, сви смо под стресом. Даниел је у реду сада, опоравља се и ту је са нама, а што се тиче цијелог случаја, не смијемо ништа због истраге да причамо. Све је преусмјерено на адвоката, а ја молим све за разумијевање – рекла је кратко Марина, која се у овим тренуцима не одваја од Даниела.

Комшије откриле све детаље

Подсјетимо, комшије у Руми су откриле детаље отмице и шта се дешавало спорне ноћи.

Подгорица Морача

Регион

У набујалој ријеци пронађени дијелови аутомобила и саобраћајна дозвола: Потрага се наставља сутра

– Полиција је прошла овуда и мој муж је одмах изашао, чуо је псе да лају у току ноћи. Кад је изашао каже ми да га је полиција питала да ли је видио некога, он им је рекао да није видио никога. Полиција је овуда пролазила, тражила их, синоћ су били два сата, али нису никога нашли. Било је доста полиције, и џипова, аута, свуда су били – рекла је комшиница за Блиц и открила да је уплашена.

Даниел Кајмакоски

pjevač

