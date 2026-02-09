Супруга познатог пјевача открила како се он осјећа након отмице

Извор:
Блиц
09.02.2026
16:40
Коментари:0
Македонски пјевач Даниел Кајмакоски доживио је праву драму у Београду, када је након наступа у Бетон хали отет, а затим пронађен везан у аутомобилу из којег су отмичари побјегли.
Сада се за Блиц огласила његова супруга Марина, која је открила како се сада он осјећа, као и да је цијела породица под великим стресом.
Свијет
Рибар бјежао од слонова па га убио крокодил
– Шта да вам кажем, сви смо под стресом. Даниел је у реду сада, опоравља се и ту је са нама, а што се тиче цијелог случаја, не смијемо ништа због истраге да причамо. Све је преусмјерено на адвоката, а ја молим све за разумијевање – рекла је кратко Марина, која се у овим тренуцима не одваја од Даниела.
Подсјетимо, комшије у Руми су откриле детаље отмице и шта се дешавало спорне ноћи.
Регион
У набујалој ријеци пронађени дијелови аутомобила и саобраћајна дозвола: Потрага се наставља сутра
– Полиција је прошла овуда и мој муж је одмах изашао, чуо је псе да лају у току ноћи. Кад је изашао каже ми да га је полиција питала да ли је видио некога, он им је рекао да није видио никога. Полиција је овуда пролазила, тражила их, синоћ су били два сата, али нису никога нашли. Било је доста полиције, и џипова, аута, свуда су били – рекла је комшиница за Блиц и открила да је уплашена.
Република Српска
1 ч0
Друштво
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму