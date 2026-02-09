Оперисан Горан Милић

09.02.2026
14:47
Коментари:0
Познати хрватски новинар Горан Милић огласио се из болнице, гдје је оперисао кољена.
„Операција два кољена обављена, гуртне замијењене, доктори гарантују нових 80.000 километара ходања. Чудотворне хирурге, медицинско особље, физиотерапеуте, представићу за мјесец дана кад/ако протрчим загребачким тргом Француске Републике, а вас молим да сутра, понедјељак, погледате посљедњу, осму епизоду серијала Whats‘up Kina, на ХТВ1 од 20,15х. Цијела емисија, а посебно посљедњих 5 минута, даће вам за мислити“, стоји у његовој објави на Фејсбуку, преноси Јутарњи.
Сцена
3 ч0
Хроника
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Наука и технологија
4 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму