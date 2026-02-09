Logo
Оперисан Горан Милић

09.02.2026

14:47

Фото: Printscreen/Facebook

Познати хрватски новинар Горан Милић огласио се из болнице, гдје је оперисао кољена.

„Операција два кољена обављена, гуртне замијењене, доктори гарантују нових 80.000 километара ходања. Чудотворне хирурге, медицинско особље, физиотерапеуте, представићу за мјесец дана кад/ако протрчим загребачким тргом Француске Републике, а вас молим да сутра, понедјељак, погледате посљедњу, осму епизоду серијала Whats‘up Kina, на ХТВ1 од 20,15х. Цијела емисија, а посебно посљедњих 5 минута, даће вам за мислити“, стоји у његовој објави на Фејсбуку, преноси Јутарњи.

Goran Milić

