Маску више није приоритет Марс, ово је нова мета за насељавање

09.02.2026

14:14

Маск у Давосу
Фото: Tanjug / AP / Markus Schreiber

Власник компаније СпејсЕкс Илон Маск изјавио је да се приоритет компаније промијенио и да је сада циљ да се насели Мјесец, а не Марс.

Он је у објави на друштвеној мрежи “Икс” рекао да би то могло да се догоди за мање од 10 година, преноси CNN.

- Најважнији приоритет је осигурање будућности цивилизације, у том смислу Мјесец је бржи. Путовање на Марс је могуће само када се планете поравнају сваких 26 мјесеци (вријеме путовања од шест мјесеци), док на Мјесец можемо да летимо сваких 10 дана (вријеме путовања од два дана) - написао је Маск.

Истакао је и да компанија остаје посвећена изградњи града на Марсу и да ће то почети за отприлике пет до седам година, као и да је то водећи циљ СпејсИкс компаније од оснивања компаније 2002. године.

