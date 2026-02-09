Маску више није приоритет Марс, ово је нова мета за насељавање

09.02.2026
14:14
Коментари:0
Власник компаније СпејсЕкс Илон Маск изјавио је да се приоритет компаније промијенио и да је сада циљ да се насели Мјесец, а не Марс.
Он је у објави на друштвеној мрежи “Икс” рекао да би то могло да се догоди за мање од 10 година, преноси CNN.
- Најважнији приоритет је осигурање будућности цивилизације, у том смислу Мјесец је бржи. Путовање на Марс је могуће само када се планете поравнају сваких 26 мјесеци (вријеме путовања од шест мјесеци), док на Мјесец можемо да летимо сваких 10 дана (вријеме путовања од два дана) - написао је Маск.
Истакао је и да компанија остаје посвећена изградњи града на Марсу и да ће то почети за отприлике пет до седам година, као и да је то водећи циљ СпејсИкс компаније од оснивања компаније 2002. године.
