Научници тврде да Венера има огромне подземне канале

Венера се дуго сматрала злим близанцем Земље. Иако су планете отприлике исте величине и формиране су у истом дијелу Сунчевог система, Венера је знатно негостољубивија за живот какав познајемо.
Њене површинске температуре могу достићи 480 степени Целзијуса, облаци су састављени од сумпорне киселине, а атмосферски притисак на њеној површини је скоро 100 пута већи од Земљиног, што је еквивалентно притиску на дубини од 900 метара под водом.
Под свим овим екстремним условима, како је сугерисао међународни тим истраживача у новом раду прихваћеном за објављивање у часопису Икарус, планета би могла да крије огромне шупље структуре испуњене лавом, пише Футуризам .
Такозване лавске цијеви, које настају као нуспроизвод вулканске активности након повлачења течне лаве, уобичајена су појава на Земљи, а вјерује се да постоје и на Мјесецу и Марсу.
Иако Венера не би била погодна за свемирска путовања јер су услови превише екстремни за било какво људско присуство, аргументи за њихово постојање расту. Један од разлога је тај што површинска гравитација планете, која је само око 91 проценат Земљине, омогућава да цијеви ширине до једног километра буду структурно стабилне.
„Наши резултати указују на то да цеви од лаве широке неколико стотина метара могу остати стабилне, а ове димензије се поклапају са посматраним величинама Венериних канала“, наводи се у раду.
Истраживачи сада позивају на „будуће мисије са могућностима снимања веће резолуције и геофизичких истраживања“ како би се тражили низови јама, кружне удубљења пронађене на неколико планетарних тијела, такозвани „кровни прозори“ или вертикални отвори који воде до подземних канала и подземних шупљина.
Научници су користили уобичајену технику, анализу коначних елемената (FELA), да би проценили горње границе величина лавских цијеви које би могле постојати на површини Венере.
Ови налази се надовезују на претходне студије које су покушале да моделирају „експлозивни вулканизам“ планете. Студија спроведена прошле године такође је закључила да би лавине цеви заиста могле да постоје на планети.
„Лавске цеви на Земљи имају мању запремину, на Марсу мало већу, а на Мјесецу још већу. А онда имамо Венеру, која потпуно прекида са тим трендом и показује знаке цеви са изузетно, изузетно великим запреминама“, рекла је прошле године Барбара Де Тофоли, истраживачица на Универзитету у Падови, како је објавио New Scientist.
Директна потврда постојања ових огромних канала могла би се показати изузетно тешком. Поред екстремних услова на површини, планета је прекривена дебелим слојем густих облака, што анализу њене површине из орбите чини великим изазовом.
Ипак, НАСА-ина мисија DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging), чије је лансирање прелиминарно заказано за 2030. годину, укључиваће орбитер и атмосферску сонду за истраживање површине планете.
Додатна мисија, названа VERITAS (Venus Emissiveity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy), дизајнирана је за скенирање површине планете помоћу радарских инструмената блиског инфрацрвеног и високе резолуције.
Иако је мисија DAVINCI преживјела значајна смањења буџета и добила додатну годину финансирања, судбина мисије VERITAS остаје неизвесна. Приједлог буџета НАСА-е коју је предложила Трампова администрација отказао би обе мисије, али контрапредлог Конгреса, који је недавно одобрио Сенат, одржао је наде у потрази за наводним венериним лавовим тунелима.
