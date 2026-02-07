Logo
Откривене димљене мумије у Вијетнаму: Револуција у историји мумификације

07.02.2026

15:49

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Тим међународних археолога открио је мумије у Вијетнаму и другим земљама Југоисточне Азије које су очуване методом димљења, а истраживање је уврштено међу 10 најзначајнијих археолошких открића 2025. године.

Према студији објављеној у часопису „Просидингс оф Нашенел Академy оф Сајенс“, анализирана су 54 праисторијска гроба са 11 локалитета у Вијетнаму, Кини, Индонезији и другим земљама, преноси вијетнамска агенција ВНА.

Међу важнијим локалитетима у Вијетнаму су Кон Ко Нгуа, Маи Да Диеу, пећина Манг Чинг и Хон Хаи Цо Тиен, познати по проучавању праисторијских обичаја и ритуала.

Истраживање је показало да су многи скелети из преднеолитског периода очувани дуготрајним димљењем преко ватре, што представља облик мумификације.

Научници истичу да ова пракса претходи познатим мумијама из Египта и Јужне Америке за неколико хиљада година, пружајући нова сазнања о глобалној историји мумификације.

Према др Нгујен Кан Трунг Киену из Јужног института за друштвене науке, димљена мумификација није била само практичан одговор на тропске услове, већ је одражавала и дубоке културне и духовне везе древних заједница са савременим аутохтоним популацијама у Новој Гвинеји и Аустралији.

Тим истраживача са Аустралијског националног универзитета и Медицинског универзитета Сапоро, заједно са стручњацима из Вијетнама, Јапана и Кине, наглашава да је ово прво свеобухватно археолошко објашњење димљених мумија у Источној Азији, засновано на теренским и лабораторијским анализама.

