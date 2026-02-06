Бесконачно скроловање на ТикТоку под лупом

Извор:
Европска унија је оптужила ТикТок да крши Закон о дигиталним услугама (ДСА) због функција "зависног дизајна", попут аутоматског репродуковања и бесконачног скроловања, наводећи да популарна платформа није учинила довољно да заштити ментално и физичко здравље корисника, посебно дјеце и рањивих одраслих особа.
Европска комисија је саопштила да прелиминарни налази истраге показују да ТикТок није адекватно процијенио и ублажио ризике које његов дизајн представља и да ће компанија морати да промјени "основни дизајн" своје услуге, преноси АП.
Комисија, као извршно тијело ЕУ, спроводи ДСА, који обавезује велике онлајн платформе да штите кориснике, уз могућност казни до шест одсто годишњег глобалног прихода.
"Зависност од друштвених мрежа може да има озбиљне посљедице по развој дјеце и тинејџера. У Европи спроводимо закон како бисмо заштитили грађане на интернету", рекла је извршна потпредсједница Европске комисије Хена Виркунен.
Према наводима Комисије, ТикТок подстиче компулзивно коришћење сталним "награђивањем" корисника новим садржајем, што смањује самоконтролу.
Регулатори тврде да платформа игнорише показатеље проблематичне употребе, попут дугог ноћног коришћења код малољетника, као и учесталости отварања апликације.
ЕУ тражи да ТикТок размотри укидање или ограничавање функција попут бесконачног скроловања, уведе ефикасније паузе и ноћна ограничења, као и да измијени високо персонализовани систем препорука који корисницима нуди непрекидан низ кратких видео-снимака.
ТикТок је одбацио оптужбе, наводећи да су прелиминарни налази "категорички нетачни и неосновани" и да ће компанија искористити сва правна средства да их оспори.
Компанија истиче да већ нуди алате попут прилагодљивих ограничења времена и подсјетника за спавање, који корисницима омогућавају да свјесно управљају временом проведеним на апликацији.
ТикТок сада има право да одговори на налазе Комисије.
Уколико регулатор потврди кршење правила, компанији пријети формална одлука о непоштовању прописа и висока новчана казна.
