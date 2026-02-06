Logo
Четворогодишњи Петар жели да прохода: Другари из вртића направили базар да му помогну

АТВ

Петар Топрек има само четири године и велику жељу да прохода и заигра фудбал са братом близанцем. У тој борби није сам. Другари из вртића „Невен“, васпитачи и бројни људи великог срца организовали су хуманитарни базар „Срцем за Петра“, показујући да заједно можемо учинити много више.

Петар свакодневно пролази кроз бројне терапије како би направио своје прве кораке. Та борба није лака, али уз подршку другара из вртића „Невен“ више није сам.

Уз помоћ родитеља и васпитача, у просторијама предшколске установе организован је хуманитарни базар под називом „Срцем за Петра“. На штандовима су се нашле дидактичке играчке које су дјеца правила са својим родитељима, а сваки предмет носи посебну причу.

„Ми смо направили играчке с мамама и татама за нашег другара Петра и скупљамо парице да он купи лијек који је јако скуп“, рекла је његова другарица из вртића, Ана Котур.

Њен друг Лука каже да су у вртићу научили колико је важно помагати другима.

„Организовали смо хуманитарни базар да Петар добије прве кораке“, додао је он.

Борба за прве кораке

Петар је пријевремено рођен и његову свакодневицу испуњавају терапије које изискују велика финансијска средства. До сада су његови родитељи сами финансирали скупе третмане, али сада им је потребна помоћ како би остварили највећу жељу да Петар заједно са братом близанцем Матијом заигра фудбал.

„Сам ход је сложен процес. Не заснива се само на томе да дијете има ноге и може да хода. То је читав систем који се гради кроз активне вјежбе“, објашњава Петрова мајка Јелена.

Играчке са поруком

На базару су се продавале ручно рађене дидактичке играчке, а цијена је била симболична јер је свако могао да плати колико може. Циљ није био продаја, већ солидарност.

У акцију су се укључила и бројна удружења и појединци. РК „Калуђер“, познат по хуманитарним акцијама, такође је подржао малог Петра.

„Као и сваке године, дио средстава од наше акције усмјерили смо за оне којима је помоћ најпотребнија. Овог пута то је био Петар“, каже члан клуба Никола Максимчук.

Лекција о доброти

Васпитачи истичу да је ова акција важна и због дјеце, јер их учи емпатији и заједништву.

„Када се удруже, могу све. Ово је велика лекција за наше малишане“, каже васпитачица Оливера Јањић, те додала да су се у акцију укључили и Милорад Додик, премијер Саво Минић и остале институције.

Идеја за базар, додаје помоћник директора за васпитно-образовни рад у вртићу "Невен" Вања Голић, настала је из искрене жеље да се помогне.

„Ниједно дијете и ниједна породица не би требало да буду сами у оваквим тренуцима“, поручила је она.

Како помоћи Петру

Свако може бити дио Петрове приче.

Позивом на хуманитарни број 17116 донирају се двије конвертибилне марке за његово лијечење, а помоћ је могућа и куповином ручно рађених играчака.

Тако помажемо Петру да направи своје прве кораке и учимо дјецу да је највриједнији дар на овом свијету доброта.

Петар Топрек

Хуманитарна акција

