Крај европског пута: Звезда закована у продужетку

Аутор:

Стеван Лулић

26.02.2026

21:18

Коментари:

0
Црвена звезда
Фото: Танјуг/АП

Фудбалери Црвене звезде прокоцкали су своју предност против Лила коју су стекли у првој утакмици и испали из Лиге Европе.

Подсјећамо, Звезда је на гостовању славила минималним резултатом, али то није успјела да одбрани у Београду.

Лил је славио са 0:2 након продужетака и тако спустио рампу на европски пут црвено-бијелих.

Лоше су Београђани кренули у меч и већ у петом минуту примили гол. Андре је добио лопту на десној страни, онда је упутио оштар центаршут. Оливије Жиру је био највиши у скоку, само је главом преусмјерио лопту и Матеус је био немоћан. Тако је поништена предност Звезде коју је стекла у Француској.

Трајала је борба, имала је Звезда своје шансе, али ниједна није била Бог зна колико квалитетна, баш као ни оне које је Лил имао.

До краја меча није било више голова па се отишло у продужетке. Тамо Французи, чини се, у правом моменту долазе до новог поготка.

Феликс Кореја је послао лопту у шеснаестерац, а дочекао ју је Нејтан Енгоу, који је мајсторски шаље иза леђа голмана Звезде.

Покушали су црвено-бијели да се врате, али у томе нису успјели, па су тако завршили свој европски пут у овој сезони.

На крају остаје жал што Звезда није остварила бољи резултат у првој утакмици за шта је имала и те како добру шансу.

Тагови :

Звезда Лил пренос

Звезда Лил

Црвена звезда – Лил

Liga Evrope

Коментари (0)
