Све о утакмици Звезда - Лил: Пренос, поставе, главни адути

Фудбалери Црвене звезде у четвртак од 18.45 дочекују Лил у реваншу шеснаестине финала Лиге Европе, а из првог меча имају предност од 1:0, а она је могла да буде и убједљивија.
Звезда је разбила играчки Лил у Француској, али нема сумње да нико на Маракани не смије да потцијени тренутно петопласирани тим Лиге 1. Сигурно је да то неће урадити ни Дејан Станковић, нити његови играчи.
Доносимо вам најзанимљивије чињенице о Звездином мечу у Француској.
Меч се игра на стадиону Рајко Митић, популарној Маракани, са почетком од 18.45. ТВ пренос је на РТС 1 и на Арена Спорт премиум 1.
УЕФА је за овај меч делегирала једног од најбољих енглеских судија и на центру ће се наћи Ентони Тејлор.
За помоћнике су одређени Гари Бесвик и Адам Нан, док је УЕФА за четвртог арбитра одредила Сема Берота.
У ВАР соби биће такође Енглези Мајкл Солсбери и Метју Донохју.
Пролаз у наредну фазу доноси 1.750.000 евра, док Звезда у случају побједе може да заради 500 бодова за национални коефицијент, а за реми 250.
Такође, пласманом може да заради и 1.000 бодова за УЕФА коефицијент и још 250 за национални.
Очекује се да Дејан Станковић против Лила изведе сличну стартну поставу као што је то било у првој утакмици у Француској, што је било велико изненађење за тим Бруна Женесија.
Због суспензије због картона у првој утакмици, за овај меч Станковић не може да рачуна на Владимира Лучића, па ће умјесто њега у стартној постави заиграти Василије Костов, који је бриљирао на вјечитом дербију када је постигао гол и уписао асистенцију.
Марко Арнаутовић ће поново почети са клупе и биће узданица у наставку меча.
Дакле, очекује се сљедећа стартна постава Звезде: Матеус, Ераковић, Родригао, Учена, Сеол, Крунић, Хендел, Тикнизјан, Дуарте, Костов, Енем.
Очекивана стартна постава Лила је сљедећа: Озер - Сантос, Нгој, Манди, Перо, Буадади, Андре, Перин, Харалдсон, Кореиа, Фернандез.
Ипак, не би било изненађење и да Женесио нешто промијени и да можда крене са Оливијеом Жируом у стартној постави.
Звезда је у Лилу одиграла перфектно, а цијели тим је био на нивоу, од одбране, гдје је посљедња тројка у саставу Ераковић - Родригао - Учена одиграла сјајно. Раде Крунић и Хендел такође, који су држали средину терена, Сеол и Тинкизјан који су неуморно покривали цијелу страну, као и Дуарте којем прија улога гдје је иза шпица и има више слободе.
Енем је био непознаница за многе, али је одушевио игром у Лилу, што снагом, умећем да се загради и одложи лопту, али и брзином за своју конституцију.
Василије Костов би сада могао да буде неко ко би могао да искочи, јер није играо меч у Лилу, а у сјајној је форми и то је показао и против Партизана голом и асистенцијом.
Звезда свакако има озбиљне адуте и на клупи, пошто Дејан Станковић може да рачуна на Марка Арнаутовића, Александра Катаија, Тимија Елшника, Дагласа Овусуа...
Код Лила ће, уколико буде играо, Оливије Жиру бити највећа опасност по гол Звезде. Бенжаман Андре и Хакон Арнар Харалдсон ће такође бити под посебном лупом Звездиних играча.
Иако је Звезда побиједила и била убједљива у игри у првом мечу, Лил је и на Маракани благи фаворит. Квота на побједу Звезде је око 2,8, док је на побједу Лила 2,65, а за реми је 3.45.
Али, када је у питању квота за пролаз у наредну фазу, ту је Звезда озбиљнији фаворит, јер је квота на црвено-бијеле 1,3, а на Лил 3,4.
