Меси: "Жалим што нисам научио енглески"

Извор:
Б92
26.02.2026
07:47
Коментари:0
Лионел Меси се подсјетио како је изгледао његов долазак у Барселону.
Аргентински чаробњак је у једном тамошњем подкасту говорио како се са 13 година преселио у Шпанију.
"Био сам дијете, али се свега сјећам. Имао сам другове, моју школу, све ми је било у Розарију. Али, био сам и срећан, узбуђен и једва сам чекао да дођем у Барселону. Сјећам се, цијели комшилук је изашао да нас испрати када смо одлазили. Сви су дошли на аеродром. Било је импресивно. Као неке сцене из филма. Нису они дошли да се поздраве са Леом Месијем, него да породицу Меси испрате на одласку у Барселону“, причао је Лео.
Причао је Аргентинац и о почецима у Барси.
Фудбал
"Мали Меси" донио новац Звезди, поред Максимовића на Маракану стигло пола милиона из Француске
"Завршио сам школу у Шпанији. Четири разреда средње школе у Барселони, као и остала дјеца из Ла Масије. Што се тиче фудбала, прва година ми је била тешка, јер нисам могао да играм шест мјесеци док се није завршио трансфер. А, на првој утакмици сам повриједио тибију и морао сам да мирујем још три мјесеца. Та прва година је потрајала, али већ сљедећа није, чим сам почео да играм за други тим. Све је онда кренуло брзо“.
Док је у фудбалској каријери освојио све што се освојити може, постоје ствари за којима Меси жали.
"Жалим због тога што нисам научио енглески језик када сам био клинац и када сам имао времена за то. Зато данас говорим мојој дјеци да искористе вријеме које имају. Поготово ми је криво што сам због језика пропустио прилику да причам са много познатих људи. Када сте клинац, не схватате неке ствари“, истакао је Меси.
(б92)
