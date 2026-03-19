Трагедија код Зенице: Страдао пјешак

Аутор:АТВ
19.03.2026
08:58
Коментари:0
Младић Ш.М. (24) погинуо је синоћ у тешкој саобраћајној несрећи на магистралном путу М-17, у мјесту Немила код Зенице.
Трагедија се догодила два минута иза поноћи на локалитету Стара станица. У несрећи су учествовали теретно возило "Ивецо", за чијим управљачем је био Е.Б. (33) из Бање Луке, и пјешак М.Ш. (24) који је страдао на лицу мјеста.
Након завршеног увиђаја у 2.15 часова, саобраћај на овој дионици је нормализован. Истрага о узроцима несреће је у току, пише Н1.
